Na de Grand Prix van São Paulo lijken de kansen van Lando Norris op zijn eerste wereldkampioenschap verkeken. Waar Norris eindigde op de zesde plaats vanaf pole position, ging rivaal Max Verstappen er met de overwinning vandoor. De achterstand van Norris is opgelopen naar 62 punten op Verstappen, en de Brit heeft inmiddels toegegeven dat hij "de prijs heeft betaald" voor het niet agressief genoeg zijn op cruciale momenten.

Norris en Verstappen hebben in 2024 erg vaak in directe duels op de baan gezeten met elkaar. In Oostenrijk liep het fout af voor beide coureurs, en in zowel de Verenigde Staten als Mexico moest Norris van de baan af om Verstappen te ontwijken. In Austin kwam Verstappen overigens voor de McLaren-coureur terecht door een inhaalactie in de eerste bocht van de race, waarna Norris de achtervolging in moest voor de rest van de Grand Prix.

Eerlijk en netjes racen

Behalve Oostenrijk heeft Norris zijn MCL38 wel bijna altijd in één stuk teruggebracht na de race - iets wat zeker niet alle coureurs kunnen zeggen van zichzelf. Dit is dan ook iets waar de 24-jarige Norris erg trots op is. “Nee, ik denk dat iets wat ik mijn hele carrière goed heb gedaan, is om normaal gesproken altijd uit de problemen te blijven en de auto heel te houden," vertelt Norris tegenover Motorsport Week. "Al die kleine beetjes helpen in een kampioenschap en in een seizoen, vooral in een seizoen met een ‘cost cap’.

Ik heb de prijs betaald

Norris had voor 2024 nog nooit een Grand Prix gewonnen, en bevindt zich nu opeens in een heuze strijd om de wereldtitel. Ondanks de vele momenten van spanning tussen de Brit en Verstappen, denkt Norris niet dat hij moet veranderen wie hij is, en hoe hij een race aanvalt. "Ik denk dat ik altijd de mentaliteit heb gehad om eerlijk en netjes te racen en soms ben ik aan de te vriendelijke kant geweest, of ik nu aanviel of verdedigde en dat soort dingen. Maar ik denk dat ik vanaf die kant altijd goede beslissingen heb genomen en soms heb ik de prijs betaald omdat ik niet agressief genoeg was. Maar de rest ligt niet aan mij. Maar ik weet hoe ik de auto heel moet houden. Dat is iets wat ik al een tijdje doe.”

