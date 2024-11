Zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya heeft Red Bull Racing gewaarschuwd dat alle pijlen gericht zouden moeten worden op Carlos Sainz Jr., en niet op rookie Franco Colapinto. Montoya betwijfelt ook of Colapinto vergeleken met Sergio Pérez wel een stap naar voren is voor het team, gezien de jonge Argentijn geen ervaring heeft vergeleken met de veteraan Pérez.

Colapinto heeft hoge ogen gegooid sinds zijn debuut op Monza, terwijl Pérez na elke race onder meer druk komt te staan. De Mexicaan staat achtste in het klassement, terwijl teamgenoot Max Verstappen hoogstwaarschijnlijk wereldkampioen lijkt te gaan worden. De laatste keer dat een teamgenoot van een wereldkampioen achtste of lager eindigde en elke Grand Prix van het seizoen startte, was 1983. Toen stond Riccardo Patrese negende, maar daar moet bij gezegd worden dat hij tien van de veertien races uitviel met motorproblemen.

Houd Colapinto en geef me Sainz

Het lijkt er op dat Red Bull in ieder geval aan het rondkijken is voor alternatieven voor Pérez, en Colapinto is een van de kandidaten. Montoya denkt echter dat het Oostenrijkse team aan een andere Williams coureur moet denken. “Als ik Christian Horner was en de leiding had bij Red Bull," zo redeneert Montoya tegenover W Radio Colombia, "zou ik tegen Williams zeggen: 'Als jullie zo blij zijn met Colapinto, houd hem dan - maar geef me Sainz. Want waarom zou ik Checo vervangen door een rookie als Checo Formule 1-ervaring heeft en races heeft gewonnen? [Naast Albon] kan een rookie zich staande houden. Altijd als Albon onder druk stond en een snelle teamgenoot had, heeft hij ongelukken veroorzaakt. Maar Max maakt geen fouten, dus wordt het moeilijk [voor een rookie]."

Volgend jaar krijg je niets

Horner onthulde recentelijk dat Sainz geen optie is voor Red Bull in 2025, en het lijkt er dan ook steeds meer op dat Checo Pérez zal worden aangehouden voor een vijfde seizoen naast Verstappen. Montoya denkt echter dat Sainz in de toekomst nog steeds beschikbaar zal zijn, en misschien zelf ook zal willen vertrekken als de resultaten tegenvallen in Grove. ”Ik denk dat Carlos [bij Williams] elk jaar kan vertrekken als hij niet wint of op het podium eindigt. Red Bull zou dus kunnen zeggen: 'Je kunt Carlos nu verliezen of over een jaar. Je kunt beter nu het geld aannemen, want volgend jaar krijg je misschien niets. Dat zou mijn strategie als Red Bull zijn. Ik zou niet proberen om Colapinto te krijgen. Ik zou Carlos willen."

