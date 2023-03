Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 12:28 - Laatste update: 13:54

Mustafa al-Khayyat was één van de in totaal 81 mannen die afgelopen jaar op één dag werden geëxecuteerd door de autoriteiten in Saoedi-Arabië. Zijn broer, Yasser al-Khayyat, heeft nu een emotionele brief aan Stefano Domenicali, de baas van de Formula One Group, geschreven waarin hij de sport ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan "gruwelijke misdaden" die zijn begaan door de staat.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië maakt aankomend weekend voor de derde keer haar opwachting in de sport. Alhoewel het Jeddah Corniche Circuit inmiddels bij veel fans hoog op het favorietenlijstje staat, zijn de mensenrechten in het land regelmatig punt van discussie. Afgelopen jaar werden er enkele weken voor de race bijvoorbeeld 81 mannen op één dag geëxecuteerd door de autoriteiten. Deze mannen werden beschuldigd van terreurmisdrijven, maar Michelle Bachelet, commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties, meldde naderhand dat 41 van deze mannen slechts zouden hebben deelgenomen aan protesten tegen de regering.

Artikel gaat verder onder video

Brief aan de Formule 1

Mustafa al-Khayyat was één van die mannen, en zijn broer Yasser heeft nu een brief geschreven aan het adres van Domenicali, zo meldt The Guardian. "Ze gebruiken het spektakel van dit kampioenschap om de aandacht af te leiden van de moord op mijn broer en honderd anderen", zo wordt hij geciteerd door het Britse dagblad. "De Grand Prix die gewoon doorgaat, zonder zelfs maar de wreedheden te noemen die zojuist op diezelfde bodem zijn begaan, legitimeert deze gruwelijke misdaden."

Yasser al-Khayyat vervolgt: "Stilte is medeplichtigheid. Zo komt het regime weg met zijn wreedheden en onderdrukt het oproepen tot democratische hervormingen. Als je echt wilt dat de Formule 1 een platform voor verandering is, in plaats van een hulpmiddel om Saoedische misstanden weg te wuiven door middel van sport, maak dan alsjeblieft een einde aan het stilzwijgen van de Formule 1."

"Dit is een regime dat zijn volk stilletjes vermoordt: berechten, veroordelen en executeren in volledige geheimhouding. De stilte van platformen zoals de Formule 1 maakt dit geweld en bloedvergieten mogelijk. Het partnerschap van de Formule 1 met het regime viel samen met een versnelling van het aantal executies", leest het. Yasser al-Khayyat woont inmiddels niet meer in Saoedi-Arabië. Anders zou hij naar eigen zeggen vrezen voor zijn leven na het schrijven van deze brief.