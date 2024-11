Eddie Jordan heeft zoals veel mensen zijn steun uitgesproken richting Max Verstappen naar het gebruiken van het 'F-woord' tijdens een persconferentie van de FIA, iets waar hij een taakstraf voor kreeg. Volgens Jordan is het nonsens.

Jordan, die te gast was bij Talksport Driving, stoort zich aan de taakstraf die Verstappen kreeg voor het gebruik van het 'F-woord', waarna Jordan lovend was over de 'slimme' reactie van de Nederlander rondom de daaropvolgende persconferenties. "Het is absoluut nonsens. Ik denk dat het begon als een uithaal naar Max. Max is te slim voor veel mensen, niet alleen op de baan maar ook naast de baan. Alle topcoureurs in de Formule 1 zijn het met hem eens. Als de auto vreselijk is en je wilt het F-woord gebruiken, dan gebruik je dat. Het is het meest gebruikte woord in de Engelse taal op dit moment, of we het nu leuk vinden of niet."

Jordan zag Verstappen 'F-woord' op juiste manier gebruiken

Volgens Jordan zit er een verschil in het 'F-woord' gebruiken als scheldwoord, of om iets te omschrijven zoals Verstappen dat deed tijdens de desbetreffende persconferentie van de FIA. "Je wilt het niet gebruiken in een confrontatie of op een agressieve manier. Als je het gebruikt om iets te beschrijven dat gebeurd is, als je auto het voor geen meter doet en je wilt het F-woord gebruiken, dan beschrijft dat het perfect. Het is duidelijk dat de auto vreselijk is."

'Geen mens op deze wereld die het 'F-woord' niet gebruikt'

Jordan vervolgt: "Er is geen mens op de wereld die zich niet realiseert dat dat gewone taal is. Het is een bijvoeglijk naamwoord en kan op veel manieren gebruikt worden in de Engelse taal. Het beschrijft een situatie en vraagt aandacht voor die situatie. Denk er niet over na, zorg gewoon dat dit gebeurt. Dat moet er gebeuren."

