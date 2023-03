Oliver Wilson & Jan Bolscher

Karun Chandhok vertelt dat "we allemaal moeten hopen" dat de concurrentie in de aankomende races het gaat naar Red Bull Racing weet te verkleinen, maar volgens de Sky Sports-verslaggever is er veel werk aan de winkel.

Red Bull Racing is het Formule 1-seizoen van 2023 sterk begonnen. Max Verstappen kwam als eerste over de streep met een gat van twaalf seconden naar teammaat en nummer twee Sergio Pérez. De dominantie van de Oostenrijkse renstal in Bahrein werd daarnaast nog eens onderstreept door het gat van 38 seconden naar de nummer drie: Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Alhoewel het kampioenschap nog maar één race onderweg is, wordt er door velen dan ook 'gevreesd' dat het wel eens een relatief simpel jaar voor het team uit Milton Keynes zou kunnen worden.

Dominatie Red Bull

In gesprek met GPFans tijdens de première van de Sky-documentaire 'Villeneuve Pironi: Racing's Untold Tragedy' werd voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok gevraagd naar zijn voorspellingen voor de rest van het seizoen, en zijn antwoord liet weinig ruimte voor interpretatie: "Max Verstappen gaat veel winnen", klonk het. Ferrari had het dan ook het moeilijk in Bahrein. Qua performance kon men niet meekomen met de RB19 en tot overmaat van ramp viel Charles Leclerc uit vanaf de derde plaats met een motorisch probleem. Mercedes kon daarnaast überhaupt geen vuist maken met een vijfde en zevende plaats voor respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell.

Karun Chandhok

Werk aan de winkel

Gevraagd naar of de concurrentie in huis heeft wat er voor nodig is om in de komende races het gat naar Red Bull Racing te verkleinen, antwoordde Chandhok: "We moeten het allemaal hopen. Niemand wil één auto of één team zien domineren. Het circuit paste bij Red Bull. Er werden veel hokjes afgevinkt qua hun sterke punten met de manier waarop de banden werkten, het asfalt en veel van dat soort dingen. Maar het zal veel hard werk vergen van Ferrari en met name Mercedes. En bij McLaren, die naar eigen zeggen ondermaats presteerden."