Voormalig teameigenaar Eddie Jordan denkt dat Lando Norris niet van het niveau is als coureur om een wereldkampioenschap te winnen. Norris heeft met zijn zesde plaats van de Grand Prix van Sao Paulo achttien punten verloren ten opzichte van Max Verstappen, en de strijd om het kampioenschap van 2024 lijkt dan ook over. Jordan heeft felle kritiek geuit op de Brit, en meent dat hij een race als die van Verstappen op Interlagos simpelweg niet in petto heeft.

Het is erg hard gegaan voor Lando Norris in 2024. De inmiddels 24-jarige coureur was voor de Grand Prix van Miami nog geen racewinnaar in zijn carrière, en enkele maanden later werd hij door verschillende experts neergezet als de favoriet om kampioen te worden. Verstappen vocht meer met zijn eigen auto dan met zijn rivalen, terwijl McLaren sterker en sterker werd, en zo kwam Norris tot 47 punten achterstand na de Grand Prix van Mexico-Stad. Het was onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk om dat gat te dichten, maar na Sao Paulo lijkt de strijd gestreden.

Hij heeft het niet

Norris kan terugkijken op met afstand het beste seizoen van zijn carrière, maar kwam op meerdere facetten nog net te kort om beroep te doen op de titel. Eddie Jordan ziet echter niet waarom mensen dat zijn landgenoot het in zich heeft om een titel te kunnen winnen. "Lando heeft het gewoon nog niet. Hij heeft het niet met de starten. Hij heeft het niet met het starten vanaf pole position naar de eerste bocht. Hij heeft de snelheid, zonder twijfel, hij heeft de snelheid. Maar niks in mij zegt dat ik in Lando iets heb gezien dat hij zou kunnen doen wat Max liet zien op zondag. Niks."

Hard in de spiegel kijken

Jordan hield hier niet op met de kritiek op Norris, en denkt dat de McLaren-coureur deze winter flink aan zichzelf moet worden als hij volgend seizoen bovenaan wil vechten voor een kampioenschap. "Sorry, hij heeft het gewoon niet. Lando moet hard in de spiegel kijken deze winter en tegen zichzelf zeggen, 'als ik een wereldkampioen ga worden heb ik nog heel veel te leren en ik moet de video's gaan afspelen over wat er nodig is om hard, taai en zegevierend te zijn.' En sorry, maar op dit moment heeft hij het niet."