Ralf Schumacher betwijfelt of er nog een vriendschap bestaat tussen Max Verstappen en Lando Norris, omdat de twee het dit seizoen meer dan eens met elkaar aan de stok hebben gehad.

Lando Norris heeft zich in de tweede seizoenshelft opgeworpen tot titelkandidaat, en is de afgelopen weken meer dan eens het gevecht met Max Verstappen op de baan aangegaan. De twee clashten in de Verenigde Staten, waarna het een week later in Mexico opnieuw mis ging. Waar het eerst Norris was die door de FIA als schuldige werd aangewezen, kreeg Verstappen voor de incidenten in Mexico-Stad in totaal maar liefst een tijdstraf van twintig seconden.

Artikel gaat verder onder video

Spanningen lopen hoog op

De twee kunnen het naast de baan doorgaans uitstekend met elkaar vinden, maar dit seizoen zijn de spanningen een aantal keer hoog opgelopen. Zo liet Norris na de Grand prix van Oostenrijk al eens weten veel respect voor de Nederlander te zijn verloren, nadat de twee ook op de Red Bull Racing in aanraking met elkaar kwamen. Na afloop van de race in Mexico zei Norris dat het aan Verstappen was om zijn rijstijl aan te passen, en afgelopen weekend in Brazilië noemde hij de overwinning van de Nederlander "meer geluk dan talent."

Schumacher geeft zijn kijk op de zaak

Volgens Ralf Schumacher is er dan ook niet veel meer van die goede verstandhouding over: "Ik betwijfel of die vriendschap nu nog bestaat", klinkt het bij het Duitse Formul1.de: De laatste paar races hebben ze niet samen [naar het land van bestemming] gevlogen, wat eerder wel altijd zo was. Het is ook erg lastig om een vriendschap te onderhouden, als je echt vecht voor het wereldkampioenschap en voor posities, zoals die twee doen."

Gerelateerd