Horner: 'Race van Verstappen net zo goed als Senna in Donnington 1993'

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was de Grand Prix van Sao Paulo een van Max Verstappen's allerbeste races. Horner vond de prestatie van hetzelfde niveau als de legendarische race van Ayrton Senna op Donnington Park in 1993, toen de Braziliaan ook domineerde op een nat circuit met uiterst moeilijke omstandigheden.

Verstappen startte vanaf de zeventiende plaats, en gezien de omstandigheden was er ook geen sprake van DRS om inhaalacties makkelijker te maken. Toch wist Verstappen naar voren te rijden, en nadat de rode vlag viel, de leiding van de race te nemen. Pole sitter Lando Norris eindigde op de zesde plek, en Verstappen won met negentien seconden verschil. Nu kan de Limburger in Las Vegas het kampioenschap definitief beslissen, tenzij Norris met drie punten of meer inloopt na afloop van de Grand Prix.

Het was buitengewoon

Christian Horner kon zijn geluk niet op na de overwinning van Verstappen, gezien Red Bull dacht dat het wederom een weekend van schadebeperking zou worden. De Brit denkt dat dit een van de meest indrukwekkende prestaties was van zijn pupil, die inmiddels in zijn negende seizoen bij Red Bull Racing zit. "Ik denk dat dit een van z'n allerbeste races was. Om van zeventiende naar de overwinning te gaan in die omstandigheden... het was buitengewoon. Het was een van z'n allerbeste.

Donnington 1993

Ayrton Senna op Donnington Park in 1993 is een van de meest legendarische races in de geschiedenis van Formule 1. De openingsronde van Senna heeft de bijnaam 'Lap of the Gods'. De Braziliaan zakte van de vierde naar de vijfde plek na de start, maar haalde met gemak Alain Prost, Damon Hill en Michael Schumacher - drie wereldkampioenen - in, alles in één ronde op het drijfnatte Donnington Park. Volgens Horner is de prestatie van Verstappen van hetzelfde kaliber. "Als je het hebt over de allerbeste races over de jaren heen van alle grote namen... Senna op Donnington [Park] in [19]93 komt meteen in me op. Deze race was van hetzelfde niveau."

