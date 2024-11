Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van São Paulo wereldwijd grote indruk gemaakt met zijn inhaalslag richting de zege. Ook binnen de eigen landsgrenzen is de bewondering voor de - zo lijkt het - aanstaande wereldkampioen groot. René van der Gijp steekt de loftrompet over zijn landgenoot.

De Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos is zondag na een rit van ruim meer dan twee uur een prooi geworden voor de magistrale Verstappen. De wereldkampioen liep aan het begin van de dag nog een zeperd van jewelste op in de kwalificatie en moest zodoende zijn rit aanvangen vanaf P17. Mede door alle kritieken en straffen van de afgelopen weken leek Verstappen meer getergd dan ooit. Op het kletsnatte circuit en onder de zeer verraderlijke omstandigheden liet de Limburger zien dat hij tot één van de beste rijders aller tijden behoort, zeker in deze moeilijke situaties. Uiteindelijk declasseerde hij de rest van het veld en kwam hij met een voorsprong van bijna twintig seconden op Ocon over de streep.

Champagne in de ijskast

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside op maandagavond schoof Tom Coronel aan om de bijzondere prestaties van de Limburger te bespreken en volgens hem is het klip en klaar: Verstappen wordt opnieuw wereldkampioen. "Hij heeft de KO uitgedeeld in Brazilië. Het is klaar. Het moet nog even afgemaakt worden, maar zet de champagnefles maar vast in de ijskast. Het mag ook een limoncellotje zijn, maar één ding is zeker: het gaat gebeuren", stelt de coureur in het praatprogramma. Vervolgens haakt Van der Gijp in: "Ik heb het al jaren geleden gezegd dat Max Verstappen de grootste sportman van de komende tijd zou worden."

Wonder op wielen

De prestaties van afgelopen weekend waren ongekend, meent de oud-voetballer: "Wat hij dit weekend deed, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Daar moet je normaal voor uit de wedstrijd gezet worden. Het is gewoon een wonder op wielen." Vervolgens vraagt hij aan Coronel of Verstappen op weg is om de beste coureur aller tijden te worden: "Ieder decennia heb je andere helden. Maar de competitie is nu sterker dan ooit. Vroeger had je de McLarens of de Williams die twee seconden sneller waren. Nu is het allemaal zo close, dat ik het momenteel het sterkste vind qua rijders bij elkaar in een bepaalde periode", zo klinkt het antwoord van de race-expert in het programma.

