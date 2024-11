Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft onthuld hoeveel miljoen het team potentieel kan hebben verdiend aan de Grand Prix van Sao Paulo. Alpine sprong zo van de negende naar de zesde plek in het constructeurskampioenschap, het klassement waar het prijzengeld wordt uitgedeeld aan het einde van elk seizoen. Het winnen van drie plekken zou, volgens Briatore, 29 miljoen euro waard zijn, in het geval dat Alpine de plek vasthoudt tot het einde van het seizoen.

Niet veel mensen hadden een dubbel Alpine-podium op hun bingokaart staan, in de woorden van Pierre Gasly op zondag. Het Franse fabrieksteam had slechts veertien punten na 19 Grands Prix, en stond alleen voor Kick Sauber in het klassement, het enige team dat nog steeds op de nul staat. Alpine had recentelijk wel betere vorm laten zien, en vooral Pierre Gasly wist goede resultaten te boeken, maar geen voorbode op wat er in Brazilië gebeurde. Ocon eindigde tweede en Gasly derde, en zo verdriedubbelde het team in één klap het totaal aantal gescoorde punten in dit seizoen. Sterker nog: geen ander team scoorde meer punten gedurende het weekend dan de 33 van de Fransen.

29,2 miljoen euro

Flavio Briatore is na een lange afwezigheid terug in de Formule 1 sinds eerder dit seizoen, en terug bij het team waarmee hij in 2005 en 2006 kampioen werd. Het is tot dusver geen makkelijke periode geweest, maar het podium in Brazilië maakt een hoop goed. Williams, VCARB en Haas werden in één klap ingehaald, en Alpine kan nu ineens tientallen miljoenen meer verdienen aan prijzengeld. "Van de negende plek naar de zesde plek levert je geen 30 miljoen euro op, het is 29,2 miljoen euro! Dat is letterlijk het eerste wat ik vroeg," zo vertelde Briatore aan Sky Italia. "Ik wil natuurlijk niets afdoen aan hoe geweldig [Esteban] Ocon het doet in de regen en hoe goed [Pierre] Gasly het in Brazilië gedaan heeft, maar we hadden natuurlijk wel geluk. Ik denk dat we simpelweg een auto hebben die het gewoon beter doet in de regen, maar ik denk alleen niet dat we de komende drie races nog regen kunnen verwachten."

Belang van ervaring

De Alpine doet het dus erg goed in de regen, aldus Briatore. Het is alleen niet puur de auto waardoor het zo goed liep voor het fabrieksteam, maar ook door de twee coureurs. Esteban Ocon staat bekend als iemand die altijd presteert in regenachtige omstandigheden, en Gasly heeft zich in recente jaren ook gevestigd als een van de meest opportunistische coureurs op de grid. "Je zag het ook aan al die rookies die in de race zaten. Ze worden gezien als een soort nieuwe fenomenen, maar in Brazilië kwam het belang van ervaring heel erg naar voren. Maar in ieder geval: we hebben een geweldige race gezien."

