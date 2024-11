McLaren-teambaas Andrea Stella laat optekenen dat het wereldkampioenschap voor Lando Norris nooit de grootste prioriteit was, maar dat de focus in eerste instantie ligt op het binnenhalen van het constructeurskampioenschap.

Lando Norris had afgelopen zondag in Brazilië een uitgelezen kans om de achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap voor een groot deel weg te poetsen. De McLaren-coureur startte vanaf pole position, terwijl zijn titelrivaal vanaf de zeventiende plek moest vertrekken. Een combinatie van pech, chaotische omstandigheden en rijdersfouten, zorgden er echter voor dat Norris slechts als zesde over de streep kwam. Verstappen verreed op zijn beurt een van de meest sensationele races van de afgelopen jaren, en stormde zonder foutje te maken vanuit de achterhoede door naar de eerste plaats.

Kampioenschap Norris 'nooit' de prioriteit

Met nog drie races te gaan is het verschil nu 62 punten in het voordeel van Verstappen, en daarmee kan voorzichtig gezegd worden dat de titelstrijd is beslist. Op de vraag van Motorsport.com welke impact dit heeft op de aanpak van McLaren en of het wellicht voor minder druk bij Norris zorgt, zegt teambaas Andrea Stella: "Qua constructeurskampioenschap verandert er denk ik niets. Dat was altijd onze prioriteit."

Focus op constructeurskampioenschap

Hij vervolgt: "Zelfs toen de beslissing werd genomen om één van de twee coureurs te supporten, kwam het altijd op de tweede plaats, naast het maximaliseren voor het constructeurskampioenschap. Wat betreft het wereldkampioenschap voor de coureurs, denk ik niet dat er een bepaalde druk was voor Lando. We hadden lol in de jacht, ook al zag het er van buitenaf soms misschien uit alsof er hier en daar een foutje werd gemaakt."

