Martin Brundle is van mening dat Lando Norris veel belangrijke lessen zal halen uit dit Formule 1-seizoen, maar vraagt zich tegelijkertijd af of de McLaren-coureur over het killerinstinct beschikt dat nodig is om het tegen Max Verstappen op te nemen.

Lando Norris mocht dit Formule 1-seizoen heel even ruiken aan het gevecht om het wereldkampioenschap, maar met nog drie raceweekenden te gaan, lijkt de strijd beslist. De McLaren-coureur wist zijn pole position in Brazilië na meerdere foutjes - en een ongelukkig getimede rode vlag - niet om te zetten in een overwinning, terwijl Max Verstappen van de zeventiende naar de eerste plaats reed. Waar Norris op Interlagos een uitgelezen kans had om een groot deel van zijn achterstand goed te maken, viel uiteindelijk juist het doek op het Braziliaanse asfalt.

Eerste titelstrijd Norris

Het was voor Norris de eerste keer dat hij over een auto beschikte waarmee hij kon vechten voor het wereldkampioenschap. Toegegeven, Red Bull Racing begon zeer dominant aan het seizoen en Norris keek al snel tegen een zeer grote achterstand aan, maar toen het McLaren was met het beste pakket, wist de 24-jarige coureur meer dan eens niet te maximaliseren. Zo ziet ook Sky Sports-analist Martin Brundle.

Alles verbeteren

"Hij moet alles verbeteren, op het niveau waar hij nu op zit", leest het namens Sky Sports News. "Hij had een aantal fantastische overwinningen - zoals in Zandvoort en Singapore - waar hij gewoon weg reed en niet meer teruggezien werd, een beetje zoals Max [in Brazilië]. Maar het ontbreekt hem aan de ervaring om voor een wereldkampioenschap te vechten. Dan gelden er hele andere uitdagingen en regels. Dat is wat hij zal leren van dit jaar."

Killerinstinct

Brundle vervolgt: "Soms vraag je je af of het hem ontbreekt aan een killerinstinct in gevecht met Max, van wie we weten dat hij in gevechten echt genadeloos kan zijn. Maar ik denk dat Lando veel zal leren van dit seizoen. En doordat Max zeven van de eerste tien races won, was de titel eigenlijk sowieso al buiten bereik."

