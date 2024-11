Max Verstappen is de wereldkampioen van het Formule 1-seizoen 2024, zo klinkt het vanuit het Red Bull-kamp. Na de Grand Prix van Brazilië heeft Verstappen een voorsprong van 62 punten op Lando Norris in het klassement. Dit kan niet meer misgaan, zo zegt Dr. Helmut Marko, die Verstappen al als kampioen 'kroont'.

Alles leek in Brazilië in het voordeel uit te gaan pakken van Norris. De McLaren-coureur won de sprintrace, kwalificeerde zich vervolgens op pole voor de Grand Prix en zag hoe Verstappen door omstandigheden op startplek zeventien plaats moest nemen. Het kon niet meer mis voor de Brit, die zich op Interlagos definitief in de titelstrijd had kunnen mengen. Het liep echter compleet anders. Norris zakte door het ijs, kampte met pech en finishte slechts als zesde. En Verstappen? Die sneed vanaf het begin als een warm mes door de boter en wist de overwinning te pakken. Niet Norris, maar Verstappen deelde in Brazilië de mokerslag uit. Zo erg zelfs, dat hij zich kampioen van 2024 mag noemen, zo weet Marko zeker.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen: 'Zij zullen nu wel even hun grote mond houden'Lees meer

Zelfs dubbele DNF kan titelfeestje nog nauwelijks verstoren

Een voorsprong van 62 punten en nog drie Grands Prix + één Sprint op het programma; het kan niet meer misgaan voor Verstappen. Ja, in theorie is hij nog geen kampioen, maar dit kan gewoon niet meer mis, zo weet de topman van Red Bull. Ja, als Verstappen twee keer een DNF heeft in de komende drie Grands Prix, zou het wellicht nog spannend kunnen worden, al heeft hij dan alsnog een voorsprong. En gegeven het feit dat Verstappen in heel 2024 slechts één DNF heeft gehad én nu een nieuwe motor heeft, lijken twee DNF's in de komende paar weken een utopie. Marko heeft het rekensommetje ook gemaakt en roept Verstappen alvast uit tot wereldkampioen van 2024.

Red Bull-topman roept Verstappen uit tot kampioen van 2024

De overwinning in Brazilië was volgens Marko geen stap naar de titel, maar is dé stap naar de titel. "Of dit een reuzenstap naar de titel is? Nee, ik denk dat dit de titel is. Hier kon je zien wie de echte kampioen is", zo wordt de Oostenrijkse topman geciteerd door De Telegraaf.

Gerelateerd