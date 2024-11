Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië op sensationele wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander reed van de zeventiende naar de eerste plaats...

Na een in het water gevallen kwalificatie en een gridstraf van vijf plaatsen, begon Max Verstappen als zeventiende aan de Grand Prix van Brazilië. Met titelrivaal Lando Norris op pole position, leek de Red Bull Racing-coureur een deel van zijn voorsprong in te gaan leveren, maar dat liep behoorlijk anders. Verstappen was in regenachtige omstandigheden bij uitstek de snelste coureur op de baan en lag al snel weer op de zesde plaats.

Sensationele race Verstappen

Een goed getimede rode vlag bracht Verstappen naar P2, waarna hij na de rollende herstart op de baan al snel aan leider in de wedstrijd Esteban Ocon voorbij ging. Verstappen reed vervolgens in hoog tempo weg bij de rest van het veld. Norris verloor op zijn beurt een aantal plaatsen bij de rode vlag, omdat hij vlak hiervoor naar binnen was geweest voor een nieuw setje intermediates. Na de herstart maakte de McLaren-coureur meerdere kleine foutjes, waardoor hij uiteindelijk als zesde over de streep kwam. Verstappen heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap met achttien punten uitgebouwd.

Achtbaan aan emoties

"Mijn emoties zijn een achtbaan geweest vandaag", klinkt het na afloop. "Met de kwalificatie hadden we erg veel pech met die rode vlag. Ik wist dat het een lastige race zou worden vanaf de zeventiende plaats, maar we zijn uit de problemen gebleven en hebben de juiste beslissingen genomen. Dat alles heeft dit mogelijk gemaakt. Het was heel moeilijk om in te halen op dit nieuwe asfalt. Ik wist dat ik er voor moest gaan. Je blokkeert heel snel de voorkant, maar ik had vertrouwen in de remmen. De eerste bocht is altijd heel goed om in te halen. Ik hoop dat ze [het publiek] ervan genoten hebben."

