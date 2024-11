Max Verstappen krijgt de afgelopen weken veel kritiek te verduren, zowel op zijn gedrag op de baan als naast het circuit tijdens interviews en persconferenties. De Nederlandse rijder is er wel een beetje klaar mee en haalt zijn schouders er inmiddels over op: "drie keer wereldkampioen".

Verstappen is de afgelopen weken de man die het meest wordt aangepakt door zowel de wedstrijdleiding als de media als de fans. Zo zagen we hoe de drievoudig wereldkampioen maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek krijgen tijdens de Grand Prix van Mexico, nadat hij enkele weken eerder op de vingers getikt werd voor het schelden tijdens de persconferentie. Met name het rijgedrag van de coureur wordt in de media en door fans niet altijd gewaardeerd en na de races in Austin en Mexico wordt er zelfs nagedacht over aanpassingen in de regels.

Verstappen als commentator?

In gesprek met Viaplay gaat Verstappen in op alle commotie rondom zijn persoon. Hij begint over de kritiek op de uitspraken van Verstappen: "Kijk, dat je je eigen mening hebt, prima. Die heb ik ook, alleen die zeg ik niet altijd. Als ik altijd mijn eigen mening zeg, kunnen we dat niet heel vaak op televisie uitzenden. Daarom moet ik ook nooit commentator worden. Misschien voor mezelf [is dat leuk], maar niet voor de rest", zo grinnikt de Nederlandse rijder.

Drie keer wereldkampioen

Volgens Verstappen is het voor critici nu wel weer wat makkelijker geworden om hem aan te pakken: "Vorig jaar ging natuurlijk heel veel heel goed, dus dat moet frustrerend zin geweest voor die mensen. Dan bereid je je natuurlijk een keer voor op dat het allemaal weer minder gaat, dan komt het er allemaal weer uit. Ja, laat maar lekker gaan." Onderaan de streep is Verstappen de laatste persoon die lacht. Hij wijst met drie vingers naar de interviewer: "Drie keer wereldkampioen, ik hoef niks aan te passen", besluit hij lachend.

