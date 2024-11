Voor Max Verstappen en Red Bull Racing was er op de zaterdag in Brazilie na de Sprint niet veel actie meer op de baan. Het was wel een belangrijke dag voor Verstappen, want zijn PSV moest in Amsterdam tegelijkertijd met de geplande kwalificatie spelen tegen Ajax.

Voor Verstappen en zijn collega's, die op zaterdag al een Sprint hadden afgewerkt waarin Lando Norris had gewonnen voor Oscar Piastri, zou om 19:00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen plaats gaan vinden. Door de enorme regenval in Sao Paolo werd deze sessie heel vaak uitgesteld. Rondom 21:00 uur Nederlandse tijd bleek de FIA de knoop doorgehakt te hebben: de sessie ging op zaterdag niet meer door en zal nu op zondag om 11:30 uur verreden gaan worden. Om 16;30 uur begint vervolgens de Grand Prix, 1,5 uur eerder dan gepland was.

Verstappen en Viaplay letten op Ajax - PSV

Doordat de sessie op zaterdag maar steeds uitgesteld werd, kon Viaplay PSV-fan Verstappen op de hoogte houden van de tussenstand bij Ajax - PSV, waar ze om 18:45 uur begonnen waren en iets na 20:30 uur klaar waren. Ajax won uiteindelijk met 3-2, nadat PSV op zowel 0-1 als 1-2 was gekomen. Voor Verstappen dus en geen kwalificatie en een nederlaag voor PSV, iets wat Ajax-fans Giedo van der Garde er graag in wou wrijven tijdens zijn werkzaamheden voor Viaplay.

