Er vinden op de zondag niet één, maar twee sessies van de Formule 1 plaats. De Grand Prix van São Paulo staat op de planning voor 18:00 uur Nederlandse tijd, maar de kwalificatie zal eerst nog verreden moeten worden. Die is vanwege zware regen verplaatst naar de zondagochtend. Maar hoe is het weer dan?

Het was tot aan de kwalificatie compleet droog op het circuit van Interlagos. Lando Norris pakte de eerste plek in de vrije training met een 1:10.610. Hij zou elke sessie als snelste afsluiten tot aan SQ3. De andere McLaren van Oscar Piastri ging er in de sprintkwalificatie met de pole position vandoor dankzij een 1:08.899. Lando Norris kwam alsnog als winnaar over de streep in de Sprint, aangezien McLaren teamorders wist toe te passen. Max Verstappen leek het podium te completeren, totdat hem een tijdstraf van 5 seconden werd opgelegd voor het te hard rijden tijdens een virtual safety car-periode. Charles Leclerc kreeg de derde positie van de Red Bull Racing-coureur terug.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe wordt de startgrid bepaald als de kwalificatie in Brazilië niet doorgaat?

Wederom regen tijdens de kwalificatie

De FIA heeft nog geen officiële starttijd doorgegeven voor de kwalificatie, maar er is tot 10:00 uur lokale tijd (14:00 uur Nederlandse tijd) nog code geel in São Paulo vanwege stormachtig weer. Volgens AccuWeather is de kans op regen dan 70 procent. Kan de kwalificatie opnieuw niet doorgaan, dan heeft de wedstrijdleiding meerdere keuzes om de startopstelling te bepalen. Een daarvan zou kunnen betekenen dat Max Verstappen vanaf P20 moet vertrekken, namelijk als bepaald wordt dat de tijden van de vrije training worden gebruikt.

De neerslagkans stijgt in de middag, in aanloop naar de Grand Prix, naar maar liefst 96 procent. Alles wijst erop dat we de hele dag bakken met regen kunnen verwachten.

The Safety Car showing just how wet it was out on track 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Jh9aVEpmVL — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

