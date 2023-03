Vincent Bruins

Nyck de Vries zal tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië aankomend weekend voor het eerst rijden op Jeddah Corniche Circuit. Hij laat weten dat AlphaTauri nog niet precies is waar het wil zijn qua prestaties en dat punten lastig wordt met hoe competitief het middenveld is.

De AlphaTauri-coureur kijkt er hoe dan ook naar uit om vanaf vrijdag weer aan de slag te gaan: "Ik heb nog nooit op het circuit van Djedda gereden. Het lijkt erg gaaf: snel en lastig. Ik kijk echt heel erg uit naar de uitdaging, het leren van een nieuw circuit en weer racen."

Middenveld extreem dichtbij elkaar

"Ik denk dat het niet te verbergen is dat we qua prestaties niet precies zijn waar we willen zijn," legde de 28-jarige uit, terugblikkend op de seizoensopener op Bahrain International Circuit. "Er is nog veel werk aan de winkel. We hebben het gevoel dat we het gat nog meer moeten dichten in bochten op lage snelheid en Bahrein heeft er veel, dus we hopen dat Saoedi-Arabië iets beter bij onze auto past. Uiteindelijk zit het middenveld zo extreem dichtbij elkaar en wordt het strijden voor punten een zwaar gevecht, omdat je minimaal vier topteams vooraan hebt staan die al acht posities innemen. Het wordt een uitdaging, maar we moeten ervoor zorgen dat we niets onbenut laten, zodat we kunnen profiteren van potentiële kansen."

Nieuwer asfalt in Djedda

"Bandenslijtage was een belangrijke factor in de eerste race, maar ik denk dat Bahrein nogal een uitschieter is als het om degradatie gaat," vertelde de in Uitwellingerga-geboren coureur verder. "Het asfalt is waarschijnlijk het oudste van de kalender, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het in Saoedi-Arabië een ander verhaal zal zijn, maar we zullen moeten afwachten of dat in ons voordeel werkt. Ik denk dat we positief verrast waren door onze raceprestaties in Bahrein. We konden duidelijk meevechten, maar nogmaals, dat was maar één weekend. Ik denk dat we meer races moeten doen om een beter beeld te krijgen, voordat we conclusies kunnen trekken. Een dag testen voor Pirelli in Sakhir na de Grand Prix was nuttig. Alle kilometers zijn zeer welkom, zeker in deze tijd van het jaar. Daarom was het zeker waardevol voor ons om dat voor elkaar te krijgen."