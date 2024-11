Mag Magnussen meedoen aan de Sprint als Bearman de sprintkwalificatie doet?

Kevin Magnussen zal deze vrijdag langs de zijlijn staan voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Haas bevestigde dat de Deen ziek is en niet in actie kan komen. Maar mag hij wel de Sprint op zaterdag doen, als hij dan weer beter is?

Het Haas F1 Team meldde bij onder andere GPFans dat Magnussen vandaag niet in zijn VF-24 zal stappen op het circuit van Interlagos. "Kevin Magnussen zal niet deelnemen aan de trainingen op vrijdag tijdens de São Paulo Grand Prix vanwege ziekte. Officiële reservecoureur Oliver Bearman zal het stuur van hem overnemen. Het team wenst Kevin een spoedig herstel en zal te zijner tijd een verdere update geven." Bearman kwam in Saoedi-Arabië uit voor Ferrari, toen Carlos Sainz een operatie moest ondergaan vanwege een blindedarmontsteking, en viel ook in Azerbeidzjan in voor Magnussen, omdat hij 12 strafpunten op zijn superlicentie had verzameld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren onthult nieuwe achtervleugel in Brazilië

Artikel 32.2.b

Omdat Magnussen de hele vrijdag mist, betekent het dat hij ook niet mee zal doen aan de sprintkwalificatie, de sessie die de startopstelling bepaalt voor de Sprint. Maar als de 32-jarige uit Roskilde zich op zaterdag weer kiplekker voelt, mag hij dan meedoen aan de Sprint? Volgens artikel 32.2.b van het sportief reglement dat is opgesteld door de FIA is Magnussen niet meedoen aan de Sprint.

Er staat dat door stewards goedgekeurde rijderswissels alleen mogen plaatsvinden voor de Sprint, als het voor de sprintkwalificatie is aangegeven. Tussen de Sprint en de 'normale' kwalificatie is er nog een gat waarin teams rijderswissels kunnen aangeven. Wanneer de sessie die de startopstelling bepaalt voor zondag is begonnen, dan mag er geen rijderswissel meer plaatsvinden voor de Grand Prix.

Het is dus zo dat de coureur zich kwalificeert voor een race en het niet om de auto zelf gaat. Bearman zal dus naast de vrije training en sprintkwalificatie ook de Sprint moeten doen. Magnussen mag pas vanaf de kwalificatie ná de Sprint weer instappen.

Gerelateerd