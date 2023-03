Vincent Bruins

Haas Automation, het bedrijf van Gene Haas die ook het Formule 1-team heeft opgericht, ligt onder vuur na een rapport van de Economische Veiligheidsraad van Oekraïne (ESCU). De hightech Amerikaanse fabrikant van CNC-machines wordt ervan beschuldigd zaken te doen met de Russische wapenindustrie, zo meldt PBS.

Haas Automation werd in 1983 door Gene Haas opgericht en het ontwerpt en produceert vooral computer numeriek bestuurde apparatuur (CNC). Met deze machines kan je met precisie metaal bewerken. Haas Automation is de directe eigenaar van Haas F1 Team en daarnaast ook mede-eigenaar van Stewart-Haas Racing in NASCAR. Haas is een van de grootste machinebouwers te wereld.

Abamet Management

Denys Hutyk, een deskundig adviseur bij de ESCU, beweert dat Haas zaken doet met de Russische wapenindustrie via Abamet Management dat de officiële distributeur is in Rusland en Wit-Rusland: "Rusland publiceerde de daadwerkelijke openbare aanbestedingen van bijvoorbeeld Russische militaire fabrieken. En we zagen dat Abamet veel klanten had binnen het Russische militaire industriële complex, inclusief de gesanctioneerde organisaties. We kunnen zelfs de beschrijving zien van de daadwerkelijke producten die door Abamet zijn verzonden naar gesanctioneerde ondernemingen. We zien dat Haas-apparatuur die door Abamet rechtstreeks uit de Verenigde Staten is gekocht, is verkocht aan gesanctioneerde organisaties." De ESCU was maanden bezig met het uitkammen van databases van overheidsopdrachten en douanegegevens om vast te stellen dat Haas meerdere Russische wapenfabrikanten levert met CNC-machines.

Haas ontkent

"Je hebt geen raket, geen tank, geen geweer, als je geen CNC-machine hebt," legt Agiya Zahrebelska uit, het hoofd van het Oekraïense overheidsorgaan National Agency on Corruption Prevention dat het sanctiebeleid bepaalt. "Ongeveer 70 tot 80 procent van de Russische machine-industrie is een westerse, geïmporteerde machine." Haas vice-president Peter Zierhut ontkent dat het nog steeds zaken doet met Rusland: "Haas levert geen machines, vervangingsonderdelen of iets anders meer aan bedrijven in Rusland. Uitspraken die het tegendeel beweren, zijn onjuist." Uit het onderzoek van PBS blijkt echter dat er van maart tot en met oktober van 2022 in ieder geval achttien machines van Haas naar Rusland zijn gegaan met een waarde van bijna drie miljoen Amerikaanse dollar.