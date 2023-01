Brian Van Hinthum

Vitaliy Petrov baarde recent opzien door op te komen voor zijn land en te stellen dat geen enkele gewonnen titel in de sport op dit moment eerlijk verdiend is, daar Rusland op grote schaal uitgesloten wordt van sportevenementen. Ralf Schumacher reageert nu op zijn beurt op de Russische uitspraken.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne wordt er op allerlei wereldfronten actief gewerkt aan het uitsluiten van het land van president Vladimir Poetin. Ook op het gebied van sport worden de Russen aangepakt en geweigerd van bepaalde evenementen. Dit wordt gedaan als pressiemiddel om de oorlog in Oekraïne te laten stoppen. Ook in de Formule 1 en motorsport werden er maatregelen genomen. Zo moesten Russische coureurs een contract met maatregelen ondertekenen en onder meer onder een neutrale vlag gaan rijden. Het zorgde onder meer voor het vertrek van Nikita Mazepin en zijn vader bij het team van Haas.

Boze Petrov

Daarnaast nam de Formule 1 zelf ook maatregelen door de Grand Prix van Rusland direct van de kalender te schrappen en daar de komende jaren tot nader orde ook niet terug te keren. Petrov, zelf enkele jaren onder de Russische vlag actief in de Formule 1, liet zich onlangs kritisch uit over wat er allemaal speelt op dit moment. "Ik beschouw geen enkele titel of kampioen als geldig zolang Rusland niet meedoet. Het is triest dat het nu zo gaat in de autosport. Als de beste coureurs ter wereld ook in Rusland strijden, zal dat het niveau wereldwijd verbeteren", liet hij zich onder meer ontvallen.

Repliek van Schumacher

De voormalig Renault-coureur had daarnaast ook nog wat zalvende woorden voor jonge Russische coureurs uit zijn land over, maar oud-coureur Ralf Schumacher heeft het niet zo op de kritiek van de Russische coureur. De Duitser dient Petrov via zijn Instagram-pagina dan ook van repliek. "Beter zeg je dat tegen je president! Hij kan het veranderen. Het is natuurlijk wel altijd heel jammer als sporten niet neutraal kunnen zijn", schrijft de broer van Michael Schumacher op zijn pagina.

