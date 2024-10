Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie in Brazilië gereageerd op de kritiek vanuit analisten en experts van de afgelopen dagen, en hekelt daarbij het feit dat Charles Leclerc niet is bestraft voor zijn taalgebruik, waar de Nederlander in Singapore nog een taakstraf kreeg.

Max Verstappen vertelde tijdens het raceweekend in Singapore in een persconferentie van de FIA dat zijn auto 'fucked' was, waarna de drievoudig wereldkampioen een taakstraf kreeg opgelegd voor zijn taalgebruik. Het motorsportorgaan had daags voor het incident de coureurs opgeroepen om minder te vloeken over de boordradio, omdat zij een voorbeeldfunctie te vervullen hebben. De straf voor Verstappen bracht flink wat commotie teweeg, omdat vrijwel niemand zich kon vinden in het harde ingrijpen van het motorsportorgaan.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc vloekt tijdens persconferentie

In Mexico vond eenzelfde incident plaats met Charles Leclerc. De Ferrari-coureur kende in de slotfase van de Grand Prix een enorm moment van overstuur, waarna hij zijn wagen op een haar na uit de muur wist te houden. Toen hij op de persconferentie na afloop van de race werd gevraagd naar wat er op dat moment door zijn hoofd schoot, klonk het: "Ik had overstuur en toen ik dat moment van overstuur corrigeerde, had ik overstuur aan de andere kant en toen dacht ik: fuck." De Monegask voegde daar vervolgens lachend direct aan toe: "Oh, sorry! Oh, nee. Ik wil niet met Max mee", doelde hij op een taakstraf.

Na afloop van de persconferentie moest Leclerc zich melden bij een media-afgevaardigde van de FIA, waar de Ferrari-coureur volgens Autosport weer meerdere keren zijn excuses aanbood en zei te begrijpen waarom dat gesprek gevoerd moest worden. De afgevaardigde moest het incident vervolgens melden bij de wedstrijdleiding. Sindsdien is hier niets meer over gezegd.

Verstappen reageert

En dat zit Verstappen niet lekker. Op de persconferentie in Brazilië reageert hij op de kritiek vanuit de media die hij de afgelopen dagen heeft ontvangen na zijn tijdstraffen in Mexico, als hij de Engelse uitspraak stirring the shit up wil doen. De Nederlander slikt het woordje shit snel in, want: "Schijnbaar geldt die regel ook alleen voor mij, want na de race in Mexico vloekte er ook iemand en daar heb ik niks meer over gehoord", aldus Verstappen. "Ik kan beter niet vloeken, maar sommige mensen zijn gewoon erg irritant", doelt hij op de kritiek van de afgelopen dagen. "Ik weet wie die mensen zijn en ik besteed er niet veel aandacht aan. Ik ben op dit punt in mijn loopbaan gekomen door de juiste mensen om mij heen te hebben en door mijn eigen keuzes te maken. Ik weet wel wat ik doe."

Gerelateerd