Het seizoen van Mercedes is allesbehalve goed begonnen en dus rommelt het binnen de formatie van Toto Wolff. Eddie Jordan denkt daarnaast dat de uitspraken die de Oostenrijker de afgelopen week in de media heeft gedaan ook allesbehalve handig zijn en hij bekritiseert dan ook de acties van de teambaas

Dat het allemaal niet helemaal lekker zit binnen het team van Mercedes, dat moge duidelijk zijn. De formatie van Wolff lijkt met de W14 opnieuw de boot gemist te hebben ten opzichte van Ferrari, Red Bull Racing en zelfs Aston Martin, waardoor er nu getwijfeld wordt om het hele concept overboord te gooien. Wolff klonk in zijn interviews van de afgelopen week allesbehalve mild over de prestaties van zijn team, waarmee hij ook nog eens de hardwerkende engineers op de fabriek tegen het zere been lijkt te schoppen.

Wolff is de baas

De Oostenrijker zei onder meer dat het team de fout heeft gemaakt om vast te houden aan het concept met de ontbrekende sidepods en gaf al na te denken om het concept radicaal om te gooien. Dit zou dan weer niet lekker zitten in Brackley, waar monteurs dag en nacht werken aan het verbeteren van de W14. "Hij is de CEO, hij is de baas. De verantwoordelijkheid ligt bij hem. Dit gebeurt onder zijn ogen", stelt Jordan kritisch tijdens de Formula For Success-podcast.

Harde kritiek aan Wolff

De oud-teambaas denkt dat Wolff op deze manier de plank totaal misslaat. "Het is heel oneerlijk om iemand in zijn design-team de schuld te geven of te bekritiseren. Het is heel lomp. Ik vind het verschrikkelijk om dat te horen. Hij moet een man zijn, opstaan en de klappen op zijn kaak ontvangen. Hij moet zeggen: 'het is mijn team, het zijn mijn mensen en op dit moment is het ons niet gelukt om het voor elkaar te krijgen. Er liggen echter tijden voor ons en daar kijken we naar uit. We zullen veel sterker zijn dan in 2022.'"