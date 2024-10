Lando Norris hoopt dat Max Verstappen gaat inzien dat hij tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een stap te ver is gegaan. De McLaren-coureur verklaart dat deze incidenten anders waren dan op de Red Bull Ring en het Circuit of the Americas, omdat hij dit keer echt crashes moest voorkomen.

Verstappen ving de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez aan vanaf de tweede positie. Carlos Sainz begon vanaf de pole, maar moest de leiding afstaan aan de Limburger. Er was een lange safety car-periode voor de crash van Yuki Tsunoda en Alexander Albon, en na de herstart herpakte Sainz zich. Hij remde Verstappen uit voor de eerste bocht en reed naar de overwinning. Verstappen probeerde vervolgens Lando Norris achter zich te houden, maar duwde de McLaren buiten de baan in bocht 4 en bocht 8. Voor beide incidenten kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden, een totaal dus van 20 seconden. Verstappen viel terug naar P6 en bleef daar, aangezien hij niet de snelheid had om de Mercedessen voor hem bij te houden. De Red Bull-coureur kreeg na de race nog twee strafpunten op zijn superlicentie.

Gedwongen

"Dat is niet waarom ik blij ben. Ik ben blij, omdat ik tweede ben geworden", zei Norris bij de persconferentie over de straffen van Verstappen. "Maar ik vind dat in Oostenrijk niemand bestraft had moeten worden. Misschien is mijn kijk daarop een beetje anders nu dan toen. Ik denk ook niet dat iemand een straf hoorde te krijgen in Austin. Laten we zeggen dat we toen allebei dingen verkeerd hebben gedaan. [In Mexico] had ik echter het gevoel dat ik gedwongen werd iets verkeerds te doen. De meeste mensen, de meeste coureurs hebben datzelfde gevoel."

Stap te ver

"Dat is ook waarom jullie hebben gehoord dat er mogelijk regelveranderingen komen", vervolgde de Brit. "Er is een algemene consensus dat het niet juist is wat er is gebeurd vorig weekend. En vandaag was het in beide gevallen hetzelfde, maar dan van een ander niveau. Ik zat voor Max in de remzone en voorbij de apex. Ik heb vandaag crashes moeten voorkomen. Dat is het verschil. Ik kan niet voor hem spreken en misschien zegt hij wel iets anders. Maar ik vind dat het vandaag een stap te ver ging en het is duidelijk dat de stewards het daarmee eens waren. Ik zie dit niet als een overwinning of iets dergelijks, maar het is meer dat ik hoop dat Max zelf ook erkent dat hij een stap te ver is gegaan."

