Eén van de meestbesproken verhalen tijdens de Grand Prix van Mexico is natuurlijk de enorme straf die Max Verstappen kreeg voor zijn acties op Lando Norris. Christian Horner laat het er echter niet bij zitten is met nieuw bewijs tegen de straf van Verstappen gekomen

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Divebomb

Na afloop hield Verstappen zich behoorlijk op de vlakte over de forse straf die hij had gekregen. Horner besloot zich tegenover Sky Sports wat minder in te houden: "Max verliet de baan in bocht vier en daarna in bocht zeven. Lando opende de deur ontzettend laat en beiden gingen ze er daar af. Het probleem is dat we nu in zeer gevaarlijk territorium beginnen te komen. Vanaf wanneer is het goed om een divebomb te doen? Ik denk dat het tijd is voor de FIA en de coureurs dat ze samen gaan kijken wat acceptabel is en wat niet. Ik denk dat de twee tien seconden straffen een beetje aan de zware kant waren", zo stelt de Britse teambaas van Red Bull.

Nieuwe data

Nadat hij zijn zegje voor de televisiecamera's had gedaan, deed hij tegenover de andere journalisten iets behoorlijk opmerkelijks. Horner kwam naar het praatje met de journalisten gewapend met telemetrie van Norris, waaruit blijkt dat de Brit in de ronde waarin hij vocht met Verstappen met maar liefst vijftien kilometer per uur harder bocht vier in ging dan in zijn allersnelste ronde. Volgens Horner had de McLaren-rijder dus sowieso nooit of te nimmer de bocht kunnen halen, wat Verstappen ook had gedaan.

