Sergio Pérez bewijst zichzelf dit weekend opnieuw geen al te beste dienst in nota bene thuisland Mexico en de druk op hem wordt groter en groter. Helmut Marko heeft gezien dat het gehoopte herstel van dit weekend nog niet is gekomen én lacht opmerkingen van de vader van Pérez een beetje weg.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zong er de afgelopen weken het gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van dit weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

Herstel

De Mexicaan zelf is er dus heilig van overtuigd volgend jaar gewoon in de RB21 te zitten, maar helemaal zeker is dat allerminst. Ook dit weekend in nota bene zijn thuisland zit er voorlopig nog allerminst mee. De routinier wist op zaterdag niet uit Q1 te geraken en heeft zondag dus een gigantische berg om te beklimmen, juist in het weekend waarin hij zijn dramatische seizoen hoopte om te draaien. Dat is voorlopig echter niet aan het lukken, zo ziet Marko. "De gehoopte ommekeer die we allemaal hadden verwacht is helaas nog niet van de grond gekomen. Helaas is het herstel dat we allemaal hadden verwacht nog niet gebeurd", zo stelt hij tegenover Sky Deutschland.

Papa Pérez

Het belabberde weekend komt nadat vader Antonio Pérez eerder deze week weer met een aantal opvallende opmerkingen op de proppen kwam: "Het beste van Checo Pérez moet nog komen. Ik weet zeker dat Checo op het goede moment over de juiste wapens en middelen beschikt om voor het wereldkampioenschap te vechten. Ik ben enthousiast en kan het zeggen: Checo zal wereldkampioen worden", zo liet hij weten. Marko heeft die opmerkingen inmiddels ook ter oren gekregen en reageert veelzeggend: "Met alle respect voor een vader zijn optimisme, maar...", zegt hij zonder de zin - wellicht wijselijk - af te maken.

