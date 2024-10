Hoewel Max Verstappen te kennen heeft gegeven dat Red Bull Racing zijn team is en dat hij van plan is om zijn contract uit te dienen, hebben Mercedes en Aston Martin de afgelopen maanden de deur open gezet voor een toekomstige transfer. De Nederlander heeft zoals elke coureur een aantal ontsnappingsclausules in de overeenkomst staan en The Sunday Times heeft de details van één van die clausules onthuld.

Verstappen heeft nog altijd een verbintenis tot en met 2028 op zak en lijkt voornemens om dat gewoon uit te dienen. De afgelopen maanden hebben diverse kopstukken echter wel hun afscheidsbrief ingeleverd en het is waar Jos Verstappen begin dit seizoen voor waarschuwde. Verstappen senior is samen met Raymond Vermeulen het managementteam om de drievoudig kampioen heen en het geflirt met Mercedes is al publieke gevoerd. Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack gaf onlangs aan dat de deur voor Verstappen altijd op een kier staat.

Exit-clausule Verstappen

In eerste instantie was er een clausule waardoor het lot van Helmut Marko verbonden was aan dat van Verstappen. Die clausule zit inmiddels niet meer in het contract, maar Verstappen kan wel vertrekken als Red Bull niet het juiste materiaal levert. The Times heeft begrepen dat de 27-jarige Nederlander bij Red bull kan vertrekken, zodra hij buiten de top drie valt in het klassement, gedurende een significante periode van het seizoen. Toch is Verstappen niet zomaar van plan om Red Bull vaarwel te zeggen. Zo vertelt hij in gesprek met AFP. "Dat is absoluut de intentie [om het contract uit te dienen]. Ik heb een langetermijn-deal getekend met dit team en in een perfecte wereld sluit ik het ook hier af", aldus Verstappen.

