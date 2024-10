Carlos Sainz Jr. zal nog dit jaar zijn debuut gaan maken in de Formule 1-auto van Williams. De Spanjaard zal direct na de Grand Prix van Abu Dhabi deelnemen aan de bandentests van Pirelli. Lewis Hamilton stelt zijn Ferrari-debuut nog even uit, want hij gaat een uitgebreid afscheidstournee doen bij Mercedes.

Volgend seizoen wordt de grid flink opgeschud en zal menig coureur van stoeltje wisselen. Sainz is er hier één van. Hij verlaat het team van Ferrari en zal instappen bij Williams. De Madrileen hoeft echter niet tot 2025 te wachten om zijn officieuze debuut te maken voor de Britse renstal. Sainz zal direct na afloop van de laatste race van het seizoen, die in Abu Dhabi, de overstap maken en diezelfde week nog instappen bij Williams voor de bandentests van Pirelli. Datzelfde doen ook Nico Hülkenberg en Esteban Ocon, die eveneens van team wisselen, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Hamilton nog niet in Ferrari-rood, organiseert afscheidstournee

Wie had gehoopt dat Hamilton ook al dit jaar in het Ferrari-rood te bewonderen zou zijn, komt van een koude kermis thuis. De zevenvoudig wereldkampioen heeft gewoonweg geen tijd om de bandentest uit te voeren voor Ferrari. Hamilton heeft een uitgebreid afscheidstournee op de planning staan bij Mercedes. De 39-jarige coureur zal eerst naar Kuala Lumpur reizen om hoofdsponsor Petronas te bezoeken, alvorens hij afreist naar Stuttgart, Brackley én Brixworth om daar afscheid te nemen van al het personeel. Hamilton wil na 12 jaar samenwerken waardig afscheid nemen van het team waar hij groot is geworden.

