Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 17:13

Het team van Mercedes is het nieuwe seizoen natuurlijk zwaar teleurstellend begonnen en de Duitse renstal baarde zelfs opzien met het versturen van een heuse brief aan de fans. Intussen wordt er al gesproken over het eventuele omgooien van het concept van de W14. Allard Kalff betwijfelt of dat de juiste keuze zou zijn.

Het team van Mercedes is 2023 dramatisch begonnen met resultaten die compleet in het niet vielen bij de verwachtingen. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Concept in de prullenbak?

In de nasleep van Bahrein verstuurde Mercedes zelfs een brief aan de fans en medewerkers om ervoor te zorgen de koppen weer bij elkaar te steken. Ondertussen blijven er geruchten rondzingen rondom het eventuele omgooien van het hele concept van de W14. "Ze hadden jarenlang het winnende pakket, wat sinds vorig jaar ineens niet meer werkt. Dan is nu de vraag: moeten ze doorgaan met dit concept, of moeten ze dit in de prullenbak gooien en helemaal opnieuw beginnen? Die vraag kan alleen Mercedes beantwoorden", stelt Kalff tegenover Formule1.nl. "Ze zijn nu het vierde team, maar dat is natuurlijk nog een momentopname van Bahrein. Laten we eerst eens vijf Grands Prix afwachten en dan kijken waar ze staan", vervolgt hij.

Paniekmodus Mercedes

De analist denkt dat het verstandig is voor Mercedes om niet meteen in paniekmodus te gaan. "Kijk, op het eerste gezicht kun je heel makkelijk zeggen: ‘Jongens, gooi het huidige concept maar in het putje, begin opnieuw en bouw een Aston Martin.’ Maar dat is natuurlijk een hele populistische opmerking, ik heb geen inzicht in hun data", klinkt het eerlijk vanuit Kalff. "Maar als ik de resultaten zo zie, zeg ik dat ik het anders zou hebben gedaan. Deze zijn nu niet goed genoeg, er moet wat gebeuren. Aan de andere kant zou ik dan weer alle mensen bij Mercedes tekortdoen die dus wel doorgaan met dit concept en denken dat het wel zou moeten kunnen werken. Zij zullen daar toch wel een goede reden voor hebben? Dus als ze hiermee doorgaan, dan moet je ze ook credits geven. Als het over zes à acht races nog steeds zo gaat, dan moeten ze wat anders gaan doen", besluit hij.