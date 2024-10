Hét moment van de Grand Prix van de Verenigde Staten was natuurlijk de veelbesproken straf voor Lando Norris, die vijf seconden aan zijn broek kreeg wegens vermeend inhalen buiten de baan. Een controversiële beslissing, die Max Verstappen zelf ook niet helemaal lijkt te begrijpen in de cooldown room.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden.

Track limits?

Richting het einde van de race leek het Norris tóch te lukken om Verstappen eindelijk te passeren. Beide heren gingen redelijk gelijktijdig van de baan af op de uitloopstrook, waarna Norris de Nederlander te grazen nam en vervolgens eindelijk weg kon rijden. Verstappen was het echter niet eens met de actie van Norris en liet op de boardradio weten dat de Brit er niet voor zat en hij dus zijn positie terug moest geven. Ondertussen rapporteerde zijn team op de boardradio ook nog dat Norris aan het einde van zijn track limits-waarschuwingen zou zitten en hij juist daarvoor een straf zou krijgen. Even later was het ook inderdaad zo ver en kreeg Norris vijf seconden aan zijn broek.

Onduidelijkheid Verstappen

Dat was echter niet voor de overschrijding van track limits-waarschuwingen, maar door het buiten de baan inhalen van Verstappen. Iets waar de Nederlander duidelijk nog geen weet van had in de cooldown room, of hij hield zich doelbewust van de domme: "We waren aan het vechten, hij pakte mij in [bocht] twaalf buiten de track limits, want we gingen allebei wijd", vertelt hij tegenover de zeer geïnteresseerde Carlos Sainz. "Dat was volgens mij zijn laatste waarschuwing voor de track limits dus daarom kreeg hij een penalty", legt Verstappen uit. Sainz, toch vrij verbaasd, vroeg of Norris zijn positie hield: "Ja, hij reed vier seconden weg. Vier komma één om precies te zijn. Ik was aan het pushen, vooral in de laatste sector. Het was vrij lastig", besluit Verstappen.

