Verstappen tevreden: RB20 "voelt als vanouds" in VS

Max Verstappen meent dat de RB20 weer "als vanouds" voelt tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten, en is tevreden over hoe de auto is ontwikkeld in de afgelopen weken. Verstappen wist de sprintrace op zaterdag te winnen vanaf pole position, en kwalificeerde zich daarna op de tweede plek achter Lando Norris voor de Grand Prix, drie honderdsten verwijderd van pole position.

Het is inmiddels bijna vier maanden geleden dat Verstappen een Grand Prix wist te winnen, terwijl hij het seizoen begon met zeven zeges in de eerste tien races. Op vrijdag wist hij zijn Red Bull al op pole position neer te zetten, ook al was dat 'slechts' voor de sprintrace. Alles wijst erop dat Red Bull Racing de vele problemen van de RB20 langzaam maar zeker aan het verhelpen is, wat een goed teken zou zijn voor Verstappen, die in de laatste Grands Prix telkens zijn voorsprong in het coureurskampioenschap heeft zien minderen ten opzichte van Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Voelt als vanouds

Verstappen wist met zijn sprintzege weer twee punten toe te voegen aan het verschil in het klassement met Lando Norris, die nu 54 punten moet zien in te halen in zes Grands Prix en twee sprintraces. De Brit eindigde als derde, na op de laatste ronde nog ingehaald te worden door voormalig teamgenoot Carlos Sainz Jr. Verstappen vindt de RB20 nu weer voelen als aan het begin van het seizoen, toen hij net als in de afgelopen twee seizoenen wist te domineren. "Het voelt een beetje als vanouds", zo vertelde de drievoudig kampioen op zaterdag over zijn auto. "Ik denk dat we eindelijk weer kunnen racen. Normaal gesproken kijken we in de race altijd achterom. Maar nu konden we gewoon onze eigen race rijden. Door de betere balans die we nu hebben en doordat we meer downforce hebben, kun je iets beter met de banden omgaan. Het is geen hogere wiskunde."