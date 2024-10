Charles Leclerc denkt kans te maken op de overwinning van de Grand Prix van de Verenigde Staten op zondag, ondanks dat de Monegask vanaf de vierde plek zal starten op het Circuit of the Americas. Leclerc eindigde de sprintrace op zaterdag als vierde en kwalificeerde zich op dezelfde plek, maar denkt dat er meer in zit voor de SF-24 op zondagmiddag in Austin.

Ferrari scoorde een één-twee in de enige vrije training van het weekend op vrijdag, en leek ook in de sprintkwalificatie in hele sterke vorm op de mediumband in SQ1 en SQ2. Leclerc en Carlos Sainz Jr. konden het echter niet waarmaken op de zachte band in SQ3, en beide coureurs klaagden ook over de moeite die ze hadden op het snelste rubber. In de sprint zelf waren beide mannen weer snel, en Sainz wist in de laatste ronde nog zijn voormalige teamgenoot Lando Norris in te halen om als tweede over de eindstreep te komen.

Artikel gaat verder onder video

Optimisticher voor de race

De Ferrari lijkt dus beter te presteren op een raceafstand dan over één snelle ronde, zelfs in de handen van een kwalificatie-expert als Leclerc. De Monegask is dan ook tevreden dat hij op de tweede startrij staat, gezien hij zichzelf geen grote kans gaf tijdens de kwalificatie om voor pole position te vechten met Lando Norris en Max Verstappen. “Geen van ons was in staat om met de top twee te vechten, ze waren te snel, maar dat is ook wat we als team verwachtten”, zei Leclerc op zaterdag. "In de eerste sector in de kwalificatie hebben we op dit moment een beperking in onze auto, en geen van de setup-opties waar we aan dachten zou dat probleem verhelpen. Maar in de race hebben we dat probleem veel minder, dus daarom ben ik wat optimistischer."

Kansen om te winnen

De eerste sector van het Circuit of the Americas is extreem technisch en heeft een vloeiende combinatie van bochten, die niet lijkt op te houden. De SF-24 is dus niet afgesteld om deze bochten over één vliegende ronde aan te vallen, maar wel om de coureurs er goed doorheen te loodsen tijdens een race, wanneer de auto zwaarder is en minder agressief wordt bestuurd. Leclerc heeft zin om een goede indruk te maken op zondagmiddag, en denkt te kunnen winnen vanaf de vierde plaats. "De gedachte is altijd om te proberen te winnen en ik denk dat als we een vergelijkbare pace zien als in [de sprint], we kansen hebben om te winnen. Ik verwacht echter dat de anderen een stap vooruit hebben gezet.”

Gerelateerd