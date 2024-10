Verstappen heeft waarschuwing over FIA-gala meegekregen: "Het is aan de FIA"

Max Verstappen hoopt dat het FIA-gala in Rwanda kan doorgaan eind dit jaar, maar heeft ook de waarschuwing van de World Health Organization gezien en stelt dat de FIA de knoop moet gaan doorhakken.

De WHO gaf eerder deze maand een waarschuwing af voor Rwanda. Dat heeft alles te maken met het Marburgvirus dat in het land is uitgebroken. De FIA heeft dat advies voorlopig in de wind geslagen, maar stelde wel dat het de situatie in het land in de gaten houdt.

FIA moet veiligheid bepalen

Tegenover Motorsport.com legt Verstappen uit dat de FIA hier een beslissing over moet nemen. "Het is aan de FIA om te bepalen of het veilig is of niet. Ik heb erover gelezen, maar de FIA moet zeggen of we daar wel of niet naartoe kunnen gaan. Of ik zelf denk of het veilig is om daarnaartoe te reizen, is een andere zaak", zo opent de drievoudig kampioen. Ieder jaar wordt het gala op een andere locatie gehouden en Verstappen gunt het de mensen in Rwanda wel om het feestje te mogen organiseren. "Weet je, die mensen [in Rwanda] verdienen het natuurlijk wel."

Aanwezigheid is verplicht, maar reiskosten komen voor eigen rekening

Daarnaast vindt Verstappen het wel wat vreemd dat de genodigden op eigen kosten moeten afreizen naar Rwanda. "Weet je wat voor mij het probleem eigenlijk is? Het is niet zozeer dat het daar gehouden wordt, maar iedereen moet er op eigen kosten naartoe. Kijk, voor mij is dat geen probleem." Dat geldt echter niet voor iedereen: "Maar de coureurs uit de kartsport en uit de lagere categorieën van de autosport, die moeten dat allemaal zelf ophoesten. Dus ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan, dat je iedereen zover laat vliegen. Sommige mensen hebben dat geld gewoon niet. Misschien moeten we het daar een keer over hebben." De coureurs die uitgenodigd worden zijn verplicht om aanwezig te zijn bij het gala. "Maar vervolgens moet je wel zelf betalen. Dat is natuurlijk een beetje krom", aldus Verstappen.