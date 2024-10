Norris met beetje geluk naar pole in Austin: "Max zou sneller zijn gegaan"

Lando Norris heeft zichzelf zojuist verzekerd van pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Brit leek wat geluk te hebben, aangezien Max Verstappen in een bijzonder snelle ronde zat maar deze moest afbreken vanwege een crash van George Russell. Na afloop verklaarde hij tevreden te zijn met hoe de sessie is verlopen.

Norris heeft het het hele weekend al zwaar tegen Verstappen. McLaren lijkt sinds tijden weer een tikkeltje achter te lopen op Red Bull, maar in de laatste fase van de kwalificatie wist Norris plots toch goed mee te doen om pole position. In zijn eerste run was hij sneller dan Verstappen, maar in de tweede run leek hij het onderspit te gaan delven tegen de Nederlander. Verstappen was bijzonder snel in zijn tweede rondje, maar kon deze niet afmaken vanwege een crash van Russell. Norris had zodoende het geluk aan zijn zijde vandaag, maar dat deert hem niet, zo liet hij na afloop weten bij de gridinterviews.

Norris blij met pole in Austin

"Het was een hele mooie ronde", zo blikt Norris terug op de ronde waarmee hij uiteindelijk pole veroverde in Austin. "Ik zou niet veel sneller zijn gegaan dan de tijd die ik al had staan. Soms heb je van die ronden waarvan je weet dat het lastig wordt om die nog te verbeteren. Ik heb alles erin gegooid en dit is ook wat we moesten doen, want we staan het hele weekend al een beetje achter, we hebben niet de pace van de Ferrari's en de Red Bull's. Dus ik moest iets doen en vandaag heb ik dat gedaan. Het was een coole lap en een mooi begin om de race mee te starten morgen."

Norris erkent dat hij geluk had bij veroveren pole

Als Russell niet was gecrasht, had Norris dan alsnog pole gepakt? Zelf denkt hij van niet, maar hij wil er niet te veel bij stilstaan. "Het was een moeilijke dag en een moeilijk weekend tot nu toe voor ons, maar we hebben het een en ander aangepast en alles gedaan wat we konden. Misschien waren we niet de snelste vandaag, want Carlos [Sainz] zei al dat hij sneller ging en Max ging ook sneller... Soms heb je geluk en ik neem het dan maar", aldus de McLaren-coureur.

