Lando Norris mag morgen vanaf pole vertrekken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. De Brit klokte de snelste tijd, nadat Max Verstappen zijn pijlsnelle ronde moest afbreken wegens een crash van George Russell. De Nederlander werd uiteindelijk tweede, gevolgd door Carlos Sainz van Ferrari.

Onder de Amerikaanse zon ging de kwalificatie om middernacht Nederlandse tijd van start in Austin. De coureurs gingen al snel naar buiten en het duurde dan ook niet lang totdat de eerste rondetijden in de tijdenlijst verschenen. Verstappen was met een 1:33.690 direct snel in zijn eerste run en ging daarmee naar de eerste stek. Lang kon hij daar echter niet van genieten, want het was nota bene Gasly die hem voorbij ging op anderhalf tiende. Leclerc deed daar even later nog een schepje bovenop en zette de snelste tijd met drie tienden scherper.

Hamilton valt door de mand in Q1

Het ging in deze eerste kwalificatiesessie echter vooral om de coureurs onderin de tabel. En dat waren - met nog minder dan vijf minuten op de klok - Bottas, Russell, Hamilton, Zhou en Tsunoda. Verrassend, want Mercedes was zo sterk tijdens de kwalificatie voor de Sprint. Russell slaagde er wel in zich veilig te rijden, maar Hamilton niet. De zevenvoudig wereldkampioen kwam flink tekort en werd afgevlagd als negentiende. Terwijl Verstappen naar de snelste tijd ging, zagen Albon, Colapinto, Bottas en Zhou dat ook zij uitgeschakeld werden voor Q2.

Verstappen wederom snel in Q2

In de tweede sessie was Verstappen wederom gelijk snel. De Limburger ging naar de snelste tijd in zijn eerste pijlsnelle run, maar moest toezien hoe McLaren duidelijk een stap wist te maken. Norris dook onder zijn tijd door en ook Piastri wist aan te sluiten. Gasly was eveneens snel en herhaalde wat hij in Q1 ook al liet zien. Leclerc moest nog even doortrappen, want hij kon in zijn eerste run nog niet aanhaken en bevond zich in de gevarenzone. De Monegask reed zichzelf echter eenvoudig veilig, op hetzelfde moment dat Verstappen de snelste tijd terugnam. Tsunoda, Hülkenberg, Ocon, Stroll en Lawson wisten het niet te halen en werden uitgeschakeld in Q2.

Norris klopt Verstappen voor pole door crash Russell

In de allesbeslissende fase van de kwalificatie was het Norris die plots de lat het hoogst wist te leggen. Met een ronde van 1:32.330 was hij een paar honderdsten sneller dan Verstappen in zijn eerste run. Pérez zag zijn tijd afgepakt worden en daardoor stond ook de druk bij de Mexicaan er vol op. Vervolgens kwam het aan op de tweede en laatste run en daarin leek Verstappen alsnog af te stevenen op pole, wilde het niet dat Russell in sector 3 zijn auto in de muur zette. Hierdoor moest Verstappen zijn ronde afbreken en was het alsnog Norris die er met pole vandoor ging. Sainz werd derde, gevolgd door Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Alonso, Magnussen en Pérez.

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR SUNDAY'S UNITED STATES GRAND PRIX!!!



Max Verstappen will start on the front row with the McLaren driver, Carlos Sainz finishes qualifying in P3.#F1 #USGP pic.twitter.com/lxjFk85kWB — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

