Max Verstappen boekte in Austin eindelijk weer eens een overwinning toen hij tijdens de Sprint als eerste over de streep kwam. Kelly Piquet was aandachtig toeschouwer en stond vriendlief dan ook op te wachten na de ingekorte race. De twee kusten elkaar voor het oog van de draaiende camera's.

Piquet was met Verstappen mee afgereisd naar de Verenigde Staten en klom daar letterlijk in de hekken om haar wederhelft te zien winnen. Nadat Verstappen uit zijn auto was geklommen, meldde Piquet zich aan de zijkant om haar vriend te feliciteren. Dit deed ze met een kus, die vanuit meerdere kanten werd vastgelegd. Piquet deelden de beelden zelf ook op haar Instagram Stories, voorzien van drie hartjes in het bijschrift. Op haar Instagram deelde Piquet ook nog een foto van de top drie tijdens de Sprint in Austin: Verstappen, Carlos Sainz en Norris.

Artikel gaat verder onder video

Bekijk de beelden van de kus tussen Verstappen en Piquet hieronder:

O Max dizendo “ Finalmente”



Ele queria tanto voltar a vencer 🥹❤️



Kellypiquet via stories pic.twitter.com/TwOGlp38Yk — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@BRredbullracing) October 19, 2024

