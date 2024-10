Max Verstappen is gestopt met bewust geven van bijzonder korte antwoorden tijdens officiële persconferenties van de FIA. Naar eigen zeggen omdat de drievoudig wereldkampioen Formule 1 "gewoon een goed persoon is."

Max Verstappen kreeg in Singapore een taakstraf van één dag opgelegd van de wedstrijdleiding, nadat hij op een persconferentie van de FIA eerder in het weekend het woord f*cked in de mond nam. De Limburger deed dit daags nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de coureurs had opgeroepen op hun taalgebruik te laten over de boordradio, omdat ze een goed voorbeeld moeten zijn voor het kijkende publiek. Verstappen vond de straf ronduit belachelijk - iets waar hij erg veel bijval in kreeg - en besloot daarom in protest te gaan.

FIA-boycot Verstappen

De rest van het weekend gaf Verstappen tijdens de officiële persmomenten van de FIA bewust ontzettend korte antwoorden, omdat hij "anders misschien wel een dag extra straf zou krijgen." Op een gegeven moment belegde hij zelfs na afloop van de persconferentie een eigen persmoment, waar hij de aanwezige journalisten wel uitgebreid te woord stond. De Red Bull Racing-coureur was afgelopen donderdag nog voornemens deze staking ook dit weekend in de Verenigde Staten voort te zetten: "Ik heb niets gehoord van de FIA, dus wat mij betreft, verandert er niets aan de situatie", klonk het onder andere.

Een goed persoon

Na zijn overwinning in de sprintrace op het Circuit of the Americas moet Verstappen opnieuw - en voor het eerst weer sinds Singapore - plaatsnemen bij een persconferentie van de FIA, maar dit keer geeft hij wel uitgebreide antwoorden op de vragen van host Tom Clarkson. Als Verstappen vervolgens van Motorsport.com de vraag krijgt of zijn protest dus ten einde is en of daar een specifieke reden voor is geweest, klinkt het met een glimlach: "Nee, ik ben gewoon een goed persoon."

