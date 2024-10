Niet Max Verstappen maar Lando Norris stond virtueel op pole position voor de Sprint in Austin tot aan bocht 17, zo heeft de data van de telemetrie onthult. De McLaren-coureur was Verstappen over het grootste gedeelte van de ronde de baas tijdens de kwalificatie voor de Sprint, maar in de laatste drie bochten vergooide hij z'n voorsprong.

Verstappen kwam in SQ3 met een rondetijd van 1:32.833 over de finish en dat bleek achteraf nipt voldoende voor pole position tijdens de Sprint, die vandaag om 20:00 uur Nederlandse tijd van start gaat in de Verenigde Staten. George Russell volgde op slechts twaalf duizendsten op de tweede stek. Norris kon - als je puur naar de tijdenlijst kijkt - geen bedreiging vormen voor Verstappen in de strijd om pole. De Brit finishte tweeëneenhalf tienden achter de Red Bull. Dit geeft echter een vertekend beeld, want Norris vormde wel degelijk een serieus gevaar voor Verstappen. De McLaren-coureur vergooide het echter compleet in de laatste paar bochten, zo blijkt uit de vrijgegeven data van de telemetrie.

Artikel gaat verder onder video

Niet Verstappen maar Norris op pole tot bocht 17

In onderstaande grafiek, die gedeeld werd door de Spaanse journalist Albert Fabrega op X, is te zien dat Norris in het eerst gedeelte van de ronde nipt onder de tijd van Verstappen zat. Vervolgens kwam hij heel even boven de tijd van de Nederland uit, om er vervolgens weer lange tijd fors onder te duiken. Tot aan bocht 17 had Norris met zijn ronde gewoon pole in handen. Dat hij vervolgens alsnog slechts als vierde finishte, is opmerkelijk, aangezien het Circuit of the Americas 20 bochten heeft en Norris het dus in drie bochten volledig wist te vergooien.

LEES MEER: Norris moet in de achtervolging bij Verstappen: "Was geen goede dag"

Norris gooit pole weg, profiteert Verstappen in Sprint?

In de data is ook goed te zien dat Norris in het laatste gedeelte van zijn run plots enorm veel tijd verliest op Verstappen. Een enorme domper dus voor de Brit, zeker ook met het oog op de Sprint. De McLaren lijkt dus - in ieder geval over één ronde - prima mee te kunnen komen met het niveau van de Red Bull. Maar het lijkt een uiterst lastige opgave om tijdens de Sprint iets uit te richten tegen Verstappen.

La telemetría entre Verstappen y Norris de la SQ3. Norris tenía la pole pero pierde opciones de T17 a meta. #f1 pic.twitter.com/EzOCra4IjP — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 19, 2024

Gerelateerd