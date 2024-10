Max Verstappen wil niet op de zaken vooruit lopen wat betreft de updates voor Red Bull Racing in de Verenigde Staten dit weekend, en wil eerst maar eens zien hoe het allemaal gaat.

Red Bull Racing kampt inmiddels al enige tijd met balansproblemen aan de RB20. De renstal heeft inmiddels boven water weten te halen dat de problemen zijn ontstaan door een onjuiste correlatie tussen de verouderde windtunnel van het team en de praktijk, maar een oplossing is nog niet gevonden. Tenminste, men hoopt inmiddels van wel. De Oostenrijkse grootmacht introduceert dit weekend een groot updatepakket in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Updates Red Bull Racing

Verstappen wil echter niet op de zaken vooruit lopen: "Laten we eerst maar eens afwachten wat het brengt, dat weet ik op dit moment ook niet", klinkt het voor de camera van Viaplay. "Dat zien we morgen [vrijdag, red] wel. Tuurlijk [moet het werken om de problemen aan de RB20 op te lossen, red], maar we proberen natuurlijk altijd ieder weekend te verbeteren. Dat zal zo doorgaan."

Titelstrijd

Er komen een aantal spannende weken aan voor de drievoudig wereldkampioen. Met nog zes raceweekenden op de teller gaat Verstappen aan kop in het wereldkampioenschap met een voorsprong van 52 punten op Lando Norris, maar de McLaren-coureur beschikt momenteel over de beste auto van het veld.

