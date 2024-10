De waakhond voor de tabaksindustrie, STOP, maakt zich grote zorgen over de nog altijd aanwezige reclame-uitingen van de tabaksindustrie binnen de Formule 1. Anno 2024 zijn tabaksreclames niet meer aanwezig binnen de koningsklasse, maar uit een nieuw verschenen rapport blijkt dat Philip Morris International (PMI) de raceweekenden in Austin gebruikt om nieuwe relaties op te bouwen en tijdens het Dutch Grand Prix-weekend zou het merk zich vooral hebben gericht op kinderen.

De Formule 1 en tabaksindustrie gingen decennia lang hand in hand met elkaar de wereld over. De Ferrari waarop Marlboro pronkte of de McLaren waarop West groot te zien was, het waren lucratieve samenwerkingen. Anno 2024 is roken toch meer een taboe geworden en kinderen aanzetten tot roken, is al helemaal uit den boze. Het Formule 1-archief laat oude beelden zien, waarop de reclame-uitingen nog volop aanwezig zijn en daar maakt STOP zich ook zorgen om. Op die manier is de waakhond bang dat kinderen worden aangezet tot roken.

Tabak wordt nog altijd gepromoot

Uit het nieuwe rapport zou blijken dat de sponsoring van de tabaksbedrijven in de Formule 1, toenemende problemen zou veroorzaken. Daarvoor wordt er gewezen naar een incident dat zich in Zandvoort afspeelde. PMI zou een deal met de Formule 1 hebben, waarbij lokale promotors ruimte moeten geven, zodat er een stand kan worden opgebouwd, waarbij producten aan de bezoekers kunnen worden aangeboden. Dat kon dan weer op kritiek van beleidsmakers en gezondheidsexperts rekenen. Daarnaast heeft de Formule 1 tijdens raceweekenden een speciaal kanaal voor kinderen genaamd: F1 Kids. Daarin wordt de sport op een andere manier uitgelegd, maar er waren e-sigaretten en nicotinezakjes te zien, die specifiek gericht waren op kinderen, zo stelt het rapport.

'F1 lijkt steeds medeplichtiger te worden'

"Het is schokkend dat F1-programma’s die speciaal voor jonge kinderen zijn ontworpen hen blootstellen aan de branding van de verslavende en schadelijke producten van Big Tobacco", legt Jorge Alday uit, directeur van STOP. "Regelgevers moeten in actie komen, want de tabaksbedrijven hebben geen enkel belang om te stoppen, en F1 lijkt steeds medeplichtiger te worden. Met F1's wereldwijde bereik zou elk land de sport, zijn omroepen en sociale mediaplatforms verantwoordelijk moeten houden voor het helpen van tabaksbedrijven om kinderen te bereiken."

Grand Prix van de Verenigde Staten

Ook in Austin en tijdens het Formule 1-weekend zou PMI zich richten op jonge Amerikanen. Daarnaast schrijft STOP dat de streamingdienst F1 TV nog altijd de oude beelden laat zien met de reclame-uitingen daarin verwerkt. "We willen geen terugkeer van promotionele stands voor tabaksproducten bij F1-races en een terugkeer naar het verleden, toen F1 het speelterrein was van de industrie. Het heden is al erg genoeg", zo vertelt Phil Chamberlain, adjunct-directeur van de Tobacco Control Research Group.

