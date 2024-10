Leclerc: "Doel om zo veel mogelijk punten af te pakken"

Charles Leclerc denkt nog steeds een kleine kans op het coureurskampioenschap te maken, en heeft geen oog voor het gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen vóór hem in het klassement. Leclerc won onlangs de Grand Prix van Italië, en verkeert in uitstekende vorm. Ferrari, een team dat geen titel wist te winnen sinds 2008, zit inmiddels op de hielen van Red Bull in het constructeursklassement.

Als hij nog niet populair genoeg was in Italië, heeft Charles Leclerc er nog een schepje bovenop gedaan door voor een tweede keer de thuisrace van Ferrari te winnen, net als in 2019. Sebastian Vettel wist dit bijvoorbeeld nooit te doen in zijn tijd in Maranello, waar Fernando Alonso het één keer wist te doen in 2010. Leclerc won daarnaast ook zijn eigen thuisrace in Monaco dit seizoen, en kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Hij staat 86 punten achter op Verstappen in het klassement, en er worden nog 180 punten verdeeld - onmogelijk is het dus niet voor de man die op woensdag 27 jaar werd om zijn eerste titel te winnen in 2024.

Kleine kans om in de strijd te komen

Alle ogen staan gericht op Norris en Verstappen voor de rest van het seizoen, maar Leclerc kan roet in het eten gooien. De Monegask denkt er niet aan dat hij eventueel een cruciale rol kan spelen voor de andere twee coureurs door punten van hen af te pakken, en denkt alleen aan zijn eigen resultaten en seizoen. “Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk punten van hen af te pakken," zo wordt Leclerc geciteerd door Motorsport-Total. Maar ik richt me niet alleen op de strijd vooraan; ik denk dat als we alles perfect doen, we nog steeds een kleine kans hebben om in de strijd te komen. Dat is het enige waar ik aan denk. Ik concentreer me op mijn eigen prestaties en probeer zoveel mogelijk races te winnen wanneer ik de kans krijg.”

