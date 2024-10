Huiswerk voor Antonelli: "Moet het uit m'n hoofd leren"

Andrea Kimi Antonelli heeft laten weten dat hij van Mercedes een simulator met een Formule 1-stuur heeft gekregen voor thuis, om zo alle knoppen en processen uit zijn hoofd te leren. Antonelli is niet de enige tiener die huiswerk moet doen in het najaar, maar wel de enige die zich aan het klaarmaken is voor een debuutseizoen in de Formule 1. De Italiaan vertelde bij een evenement van Il Festival dello Sport over de vele taken die hij dit najaar onder de knie zal moeten krijgen.

Antonelli zal 18 jaar en zes maanden oud zijn wanneer hij zijn eerste Grand Prix start in de Formule 1 in Melbourne volgend seizoen, wat hem na Max Verstappen en Lance Stroll de jongste coureur ooit maakt op zijn debuut - de twee eerder genoemden wisten overigens beiden niet de finish te halen van hun eerste Grand Prix. De tiener heeft nog twee race weekenden te gaan in het huidige Formule 2-seizoen, waar hij momenteel zesde staat in het klassement, voor hij zich volledig op zijn toekomst in de koningsklasse kan richten. Net als in F1, eindigt het Formule 2-seizoen in Abu Dhabi in de tweede week van december.

Artikel gaat verder onder video

Cadeautje van Mercedes

Voor het zover is, heeft Antonelli echter wel al meerdere taken meegekregen van het team uit Brackley om mee aan de slag te gaan. Naar alle schijn zal hij deelnemen aan de testdag in Abu Dhabi op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi, en dan zal hij al klaar moeten zijn voor zijn promotie. "Mercedes gaat een stuur en een kleine simulator naar mijn huis sturen, zodat ik kan leren hoe ik racestarts moet uitvoeren," vertelde Antonelli op Il Festival dello Sport. "Het gaat om een Formule 1-stuur, dus dat zal me ook helpen bij het onthouden van de knoppen omdat je op hoge snelheid geen tijd hebt om naar het stuur te kijken - je moet het uit je hoofd weten. Dus ze sturen me deze simulator niet alleen om te leren hoe ik moet starten, maar ook om de knoppen uit mijn hoofd te leren."

Geen concentratie verliezen

Het verschil tussen Formule 2 en Formule 1 is uiteraard aanzienlijk, maar niet alleen in de auto zelf. Een van deze verschillen is de hoeveelheid communicatie tussen de coureur en de pitmuur, die in de F1 exponentieel groter is. Ook dit is iets wat Antonelli onder de knie zal moeten krijgen. "Het zal ook belangrijk worden om te leren om niet mijn concentratie te verliezen wanneer iemand vanaf de pitmuur tegen mij praat, aangezien zij dat doen om je van nuttige informatie te voorzien," zo gaat hij verder. "Tijdens de tests praten zij steeds meer en meer tegen mij, omdat het in de Formule 1 cruciaal is om de processen te leren. Dus als ze je om een verandering vragen, moet je weten welke knop je moet aanraken op het stuur en wat die doet. Dit zijn allemaal dingen die ik leer en waar ik aan moet wennen, dus ik doe de tests niet alleen om beter te worden als coureur, maar ook om de procedures te leren en om eraan te wennen dat er constant iemand op de radio tegen me praat."