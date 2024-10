Door de slinkende voorsprong van Max Verstappen in het wereldkampioenschap zijn fans en critici ervan overtuigd dat de Nederlander in het restant van het seizoen met de rekenmachine erbij zal gaan racen. Martin Brundle denkt echter dat de drievoudig wereldkampioen er vol voor zal gaan tijdens de races.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Volledig voor gaan

Inmiddels heeft de drievoudig wereldkampioen sinds Barcelona in juni geen Grand Prix meer op zijn naam weten te schrijven, waar het de periode daarvoor bijna een zekerheid was om de Limburger op het hoogste treetje van het ereschavot te zien. De voorsprong op Norris bedraagt derhalve nog 52 punten met nog zes races en drie sprintraces op de kalender. Veel fans en journalisten denken dat Verstappen wegens die toch wat magere voorsprong berekend zal gaan rijden in het slot van het seizoen. Brundle wil daar niks van weten: "Nee, ik denk niet dat Max dit maar gewoon uit gaat zitten. Ik denk dat hij er nog steeds volledig voor gaat", zo stelt de Britse analist op Sky Sports.

Ervaring van Verstappen

De voormalig coureur vervolgt: "Tijdens één van de volgende zes races - vergeet ook niet dat we drie sprintraces hebben waar wat punten te pakken vallen - denk ik dat Max er één of twee van die races kan winnen waardoor het allemaal weer wat anders komt te liggen." Bovendien denkt Brundle dat het feit dat Verstappen al wat vaker met het bijltje van de titelstrijd heeft gehakt een groot verschil kan maken in de laatste zes ronden van dit wereldkampioenschap: "Het is enorm", zegt hij over het verschil in ervaring. "In Oostenrijk zagen we dat ze het met elkaar aan de stok kregen. Lando onderschatte hoe agressief zijn vriend Max ging zijn in een gevecht. Ik denk dat hij daarvan heeft geleerd, maar hij zit nog altijd in het leerproces", besluit Brundle.

