Marko wijst naast Norris nog naar andere titelrivaal voor Verstappen

Max Verstappen (27) vecht dit seizoen een titelstrijd uit met Lando Norris (24), maar in theorie is er nog een coureur die kans maakt op de felbegeerde prijs. Dr. Helmut Marko weet dat ook en wil deze coureur dan ook nog niet volledig uitvlakken. Het gaat hier om Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Na jarenlange dominantie is het eindelijk weer spannend in de Formule 1. Red Bull Racing is de leiding in het constructeurskampioenschap al kwijt en ook bij de coureurs wordt het gat steeds kleiner. Norris kruipt langzaam naar Verstappen toe, al zij het niet met grote sprongen. Heeft de Brit in de McLaren nog voldoende races voor zich om het resterende gat te dichten? Marko denkt van niet. De Oostenrijkse topman denkt nog steeds dat Verstappen de kampioen van 2024 wordt. Het is echter niet alleen Norris die daar een stokje voor kan steken; ook Leclerc is theoretisch gezien nog in de race om de kroon over te nemen van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Marko twijfelt niet meer en weet wie er wereldkampioen wordt dit jaarLees meer

Drie kanshebbers op titel in 2024?

Verstappen gaat momenteel met 331 punten aan kop in het klassement. Norris volgt met 279 punten op de tweede plaats. Leclerc zit daar echter helemaal niet zo ver achter. De Monegask werd dit seizoen nooit als serieuze titelkandidaat gezien, maar zijn achterstand op Norris bedraagt slechts 34 punten. Met nog zes races te gaan + drie sprintraces, liggen er nog tal van punten voor het oprapen. En dan zijn er ook nog de losse puntjes voor het laten noteren van de snelste raceronde. Al met al mag Leclerc nog niet volledig uitgevlakt worden voor de titel, zo weet ook Marko.

Leclerc niet uitvlakken voor de titel volgens Marko

Het gat tussen kampioenschapsleider Verstappen en Leclerc is momenteel 86 punten. Een groot, maar geen onoverbrugbaar gat. Als Verstappen een beetje pech en Leclerc een beetje geluk heeft de komende races, kunnen de rollen snel worden omgedraaid, zo erkent ook Marko. "Theoretisch gezien kan hij [Leclerc] ook nog meevechten", aldus de man uit Graz in gesprek met Motorsport-Magazin.com.

Gerelateerd