Max Verstappen kon de afgelopen week nog even van een weekje vrijaf genieten, alvorens hij met de negentien andere coureurs dit weekend weer terugkeert op het circuit van Austin voor de volgende race. Ondertussen genoot hij samen met vriendin Kelly Piquet op de bruiloft van António Félix da Costa.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Bruiloft

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Dit keer was Penelope echter niet van de partij, want het was tijd voor een feestje. Verstappen en zijn vriendin waren namelijk uitgenodigd op de bruiloft van coureur Félix da Costa, die momenteel zijn races afwerkt in de WEC en de Formule E. De Portugese rijder stapte dit weekend in het huwelijksbootje en Max en Kelly waren aanwezig om dat feestje mee te vieren, iets dat met veel gelach en plezier gepaard leek te gaan. Wanneer gaat Verstappen overstag en koopt hij een ring voor zijn geliefde?

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben het afgelopen weekend samen genoten van de bruiloft van Antonio Félix da Costa. Het leverde mooie foto's op! pic.twitter.com/djPYMKD5a5 — GPFans NL (@GPFansNL) October 14, 2024

Gerelateerd