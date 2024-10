Ferrari-teambaas Frederic Vasseur kende Lewis Hamilton al voor beide mannen in de Formule 1 terecht kwamen. Vasseur herinnert zich dat Hamilton in die tijd al zei dat hij in de toekomst voor het Italiaanse team wilde rijden, een droom die in 2025 een werkelijkheid zal worden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Na twaalf seizoenen en zes titels bij Mercedes, trekt de 39-jarige Hamilton naar Maranello, waar hij de volgende ster is die het team aan een kampioenschap moet gaan helpen.

Vasseur en Hamilton werkten in 2005 - dus niet 2004 - al samen in de Formule 3 bij ASM, wat later ART Grand Prix zou worden. De Brit was al vanaf zeer jonge leeftijd verbonden aan McLaren, waar hij in 2007 zijn Formule 1-debuut zou gaan maken na titels in Formule 3 en GP2, maar had altijd al de droom om in het rode uniform te rijden. 18 jaar na zijn debuut in Australië, is het dan eindelijk zo ver. Hamilton is na Fernando Alonso en Sebastian Vettel de volgende kampioen die is aangetrokken om Ferrari eindelijk weer aan een titel te helpen, iets wat sinds de constructeurstitel van 2008 niet meer is gebeurd.

Artikel gaat verder onder video

Altijd in zijn achterhoofd

Ferrari is niet altijd even competitief geweest sinds Hamilton in de Formule 1 rijdt, en dit kan dan ook een reden zijn geweest dat de transfer voor bijna twee decennia is uitgebleven. De droom was er echter altijd. "Ik herinner me dat we in 2004 [Hamilton reed dat jaar nog voor Manor] bij elkaar zaten," vertelde Vasseur bij een evenement van Gazzetta dello Sport. "Hij zat toen vast aan McLaren-Mercedes, maar had toen al in zijn hoofd dat hij vroeg of laat naar Ferrari zou gaan. We hebben het er een tijdje geleden over gehad. Hij had deze wens nog altijd in zijn achterhoofd, maar hij is natuurlijk een coureur die garanties wil hebben op het gebied van prestaties. Voor hem staat dit aspect altijd op de eerste plaats."

Gerelateerd