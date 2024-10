Max Verstappen is verwikkeld in een titelgevecht met Lando Norris, maar tot op heden voelt naar eigen zeggen zijn allereerste wereldkampioenschap in 2021 nog altijd het meest zwaarbevochten aan.

In theorie is het mogelijk dat het Formule 1-seizoen van 2024 een bijzonder spannend laatste hoofdstuk krijgt. Met nog zes raceweekenden te gaan gaat Max Verstappen aan kop met een voorsprong van 52 punten op Lando Norris, maar het team van McLaren heeft momenteel een aanzienlijk beter pakket dan Red Bull Racing. Norris zal alle zeilen bij moeten zetten om nog een vuist te kunnen maken in de jacht op zijn eerste wereldkampioenschap, maar kansloos is de 24-jarige coureur allerminst.

Titelstrijd 2024

Voor de drievoudig wereldkampioen uit Limburger is het alweer zijn vierde keer op rij dat hij voor de titel vecht. Verstappen heeft inmiddels een boel ervaring en kent als geen ander het belang om te maximaliseren qua resultaat, ook als de performance tegenvalt. Een voorsprong van 52 punten is dan ook niet iets wat de 27-jarige coureur zonder tot het gaatje te gaan uit handen zal geven. Zo intens als in 2021 voelt het echter verre van, zo blijkt als Verstappen de vraag krijgt welk wereldkampioenschap - 2021 of mogelijk deze - zwaarder bevochten voelt.

Niet te vergelijken met 2021

"Op dit moment moet ik zeggen die van 2021 nog wel", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Dat was natuurlijk ook het gevecht voor mijn allereerste kampioenschap, dat is sowieso al anders dan nu." Verstappen vervolgt: "Ik denk dat ik er nu allemaal wat relaxter in sta. Natuurlijk wil ik winnen en natuurlijk ga ik mijn best doen om die punten te verdedigen, alleen het gevoel is momenteel wel heel anders dan in 2021. De auto's racen ook heel anders, dus in alle opzichten is het een ander gevoel."

