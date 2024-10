Met nog zes races en drie sprintraces te gaan is er nog van alles mogelijk in het wereldkampioenschap, waar het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris tot 52 punten is geslonken. Volgens Frans Verschuur hoeft men zich in de McLaren-garagebox echter geen illusies te maken over de kansen in de titelrace.

Na een ietwat teleurstellend 2023-seizoen is het dit jaar smullen geblazen in de koningsklasse. De races zijn voorbij gevlogen en inmiddels zijn we bezig met een aantal Grand Prix-loze weekenden. Vanaf de terugkeer op 18 oktober gaat het razendsnel met het slot van dit Formule 1-seizoen: we rijden twee keer een triple-header, waarbij er tussen Brazilië en Las Vegas één weekendje rust zit. Het gaat hard dus en er zijn nog genoeg zaken die nog helemaal niet beslist zijn. Wat te denken van de titelstrijd tussen Verstappen en Norris? Inmiddels is het gat tussen de drievoudig wereldkampioen en de Brit nog slechts 52 punten. Dit terwijl McLaren nu over het snelste pakket lijkt te beslissen.

Spannend geworden

In het Race Café op Ziggo Sport wordt de strijd om de wereldtitel onder de loep genomen. Verschuur geeft toe dat het dit seizoen, ondanks een mindere start, toch nog erg spannend is geworden in de koningsklasse: "Het is weer spannend geworden. Toen we begonnen dachten we dat het afstrepen zou worden. Het is nu heel spannend", zo stelt de analist. Wel denkt hij dat het team van Red Bull richting het slot van het seizoen de zaakjes weer wat beter voor elkaar lijkt te hebben: "Ik denk dat ze het lek wel een beetje meer boven hebben dan dat het lijkt."

Norris geen wereldkampioen

Vervolgens wordt er door presentator Rob Kamphues aangestipt dat er voorlopig - kijkende naar de tabel over dit seizoen - niet zo heel veel terrein door Norris goedgemaakt is in de jacht op Verstappen: "Norris gaat ook geen wereldkampioen worden. Max wordt gewoon wereldkampioen, dat durf ik hier wel te wedden", reageert Verschuur vervolgens stellig. Hij legt uit waarom: "Hij is in de eerste plaats koelbloediger. Norris maakt nogal wat foutjes, het team maakt nogal wat foutjes. Bij Red Bull zijn ze wakker geworden."

