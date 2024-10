De FIA heeft zich in Singapore niet populair gemaakt met de hele rel rondom Max Verstappen en het verbod op vloeken en Mohammed Ben Sulayem is daar één van de hoofdrolspelers in. Michael Bleekemolen kan zich totaal niet vinden in de acties van het motorsportorgaan en hekelt de 'censuur' die door de 'niet-westerse' FIA-president wordt toegepast.

Het relletje begon met Ben Sulayem, die vlak voor het raceweekend in Marina Bay voor commotie zorgde met een post op zijn persoonlijke Instagram-pagina, waarin hij opteerde voor netter taalgebruik onder coureurs tijdens racesessies. Rijders die niet zouden gehoorzamen, konden straf ontvangen. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen kreeg een taakstraf.

Censuur voor 'kleuterklas'

GPFans vroeg Bleekemolen naar zijn mening over de situatie en hij laat zich fel horen: "Ik vind het belachelijk. Er is een censuur gaande, dat kun je niet doen. Laat die mensen in hun waarde, het lijkt net of ze een kleuterklas voor zich hebben staan. Ik begrijp dat je niet te ver kunt gaan, maar laat ook eens een beetje emotie naar buiten komen. Censuur is een naar iets, dat gaat steeds verder. Dat moeten ze niet doen. Je moet de rijders kunnen laten zeggen wat ze willen, tot op zekere hoogte. Om daar nou ook meteen een straf voor te geven, dat is naar. Niet leuk." De NASCAR-rijder kon wel genieten van de manier waarop Verstappen ermee omging door amper te praten op de persconferentie: "Max is Max en hij vindt dat en zegt dat. Ik vond het prachtig wat hij deed om bijna niks te zeggen op de officiële persmeeting, Dat soort dingen ga je krijgen, het wordt een soort oorlogje voeren. Dat moeten we niet hebben."

Niet-westerse Ben Sulayem

Uiteindelijk snapt Bleekemolen het als Verstappen eerder de brui eraan geeft in de Formule 1 als dit zo doorgaat: "Dat snap ik honderd procent. Ik zou helemaal gek worden als mensen mij deze hele dag vertellen wat ik wel of niet mag zeggen. Het is toch verschrikkelijk dat het zo gelopen is in deze wereld. Ik vraag me af of ze hier zo mee doorgaan, want ze zien ook veel commentaar op social media." Bleekmolen vraagt vervolgens af hoe het komt dat Ben Sulayem namens de FIA dergelijke acties onderneemt: "Ik ken hem niet persoonlijk. Maar bij dit soort dingen vraag ik me af hoe dit voortkomt. Komt dat uit zijn roots? Dat is moeilijk te beoordelen. Het is natuurlijk iemand die niet direct uit de westerse wereld komt, al is hij wel redelijk westers opgevoed. Ik denk niet dat het perse daaraan ligt." Ten slotte legt hij uit dat het niet de eerste keer is dat we een omstreden FIA-president hebben: "We hebben natuurlijk allemaal types gehad. Ooit is er ook [Jean-Marie] Balestre geweest, die heeft het jaren uitgehouden. De vijand van Senna. Uiteindelijk werd hij ooit gefotografeerd in een SS-kostuum. Vaak zijn het toch wel mindere mensen daar [op die positie] geweest."

