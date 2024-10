Max Verstappen heeft een flinke klus te klaren als de Formule 1 op 18 oktober weer terugkeert in de Verenigde Staten, wanneer hij zijn voorsprong op Lando Norris in zes races moet gaan zien te verdedigen. De Nederlander heeft er voorlopig nog weinig zin in, zo geeft hij eerlijk toe.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Geen races meer winnen?

Bovendien heeft ook Norris de jacht op Verstappen geopend in het andere kampioenschap bij de coureurs, waar het gat tussen de twee goede vrienden nog maar 52 punten is met zes Grands Prix en drie sprintraces op het programma. Het betekent dus dat Verstappen met de herstart van het seizoen over precies twee weken stevig aan de bak moet in het restant van de races. Heel veel zin lijkt hij er nog niet in te hebben, nadat hem tijdens zijn livestream wordt gevraagd of hij uitkijkt naar Austin: "Nog niet", zo klinkt het duidelijk. Het zorgt voor gelach bij zijn gamegenoten, alvorens hij het uitlegt: "Het gebeurt pas als ik daar ben dat ik er zin in krijg. Nog niet. Nu heb ik zin om EA FC te spelen", zo besluit hij corrigerend na zijn eerste opmerking.

crane: are you looking forward to austin max?

max: not yet 💀 pic.twitter.com/SJGfeLYijN — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 3, 2024

